د. جودة عبدالخالق يكتب:مأساة الحديد والصلب بين التفكير الإستراتيجي والحساب البورصجى

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مأساة الحديد والصلب بين التفكير الإستراتيجي والحساب البورصجى

د. جودة عبدالخالق

هي ملهاة بطعم المأساة. تلك هي قصة شركة الحديد والصلب المصرية. أن يخرج الوزير المسئول علي الملأ ليقول بالفم المليان أن “مصنع الحديد والصلب في حلوان لا يساوى عشرة صاغ”. صحيح أنه اعتذر عن هذا التصريح، لكنه لم يتراجع عن تأكيده أن قرار تصفية الشركة قد اتخذ بالفعل وأنه لا رجوع فيه. حقا، إنها خيبة وطنية ثقيلة. فكيف يؤتمن مثل هذا التفكير البورصجى على مصالح وطنية إستراتيجية؟ وقد تقرر تصفية الشركة. وإذا كنا نرفع شعار “بناء دولة قوية”، فإن ذلك ينتهى بنا إلى العكس تماما. فهو يعنى تجريد مصر من أهم مقومات القوة ممثلة في الصناعات الأساسية وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب التكاملية. وليس لدينا منها إلا “الشركة المصرية للحديد والصلب” في حلوان، التي تخطط الحكومة لتصفيتها بدعوى أنها خاسرة.

وبهذه المناسبة، فقد قمت منذ عشرين عاما بإجراء دراسة ميدانية عن شركة الحديد والصلب في حلوان وشركة الألومنيوم المصرية في نجع حمادى كنموذج للصناعات الثقيلة كثيفة الطاقة. وكان ذلك بغرض تقديم دفاع علمى موضوعى عن هاتين الصناعتين في مواجهة فكر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المتضمن في برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى الذى وقعته الحكومة المصرية مع منظمات بريتون وودز عام 1991. وقد حارب المسئولون وقتها نشر الكتاب داخل مصر، فنشرته واحدة من أكبر دور النشر في بريطانيا وهى دارEdward Elgar. وصدر الكتاب بالانجليزية عام 2001 في بريطانيا وأمريكا، ثم نشرت ترجمته بالكامل الى العربية بواسطة المجلس الأعلى للثقافة ضمن المشروع القومى للترجمة في 2004. وقد تم تفنيد حجج البنك والصندوق التي كانت تستهدف القضاء على هاتين الصناعتين تفنيداعلميا.

كما تلقيت من أحد الزملاء في كلية الهندسة المتخصصين في مجال الصناعة مذكرة حول بعض النقاط الفنية المطلوب تدراسها فى موضوع تصفية مجمع الحديد والصلب جاء فيها:

مجمع الحديد والصلب هو الوحيد فى مصر الذى يستخدم خام المنجم لإنتاج قوالب وبلاطات والبيليت عن طريق الأفران العالية. علماً بأن إنتاج العالم بهذه الطريقة تمثل 60% من الإجمالى . تقنيه الأفران العالية تطورت بحيث تستهلك ما يقل عن نصف الطاقة المستخدمة فى الستينيات مما يزيد من إقتصاديات الإنتاج فى حال التطوير. لدى شركة الحدبد والصلب إمكانيات درفلة هائلة ومحدثة فى التسعينيات وتنتج ألواح صلب ذات مقاسات متنوعة وغير متاحة فى المصانع الأخرى. مجمع الحديد والصلب الوحيد فى مصر الذى كان ينتج (فى الماضى) أشكال الكمر والزوايا والقطاعات (حاليا يغطى الإستيراد هذا البند) بل أنتج قضبان السكة الحديد فى البدء. لدى المجمع أراض شاسعة غير مستغلة (من النيل للجبل) يمكن تقسيمها لإنشاء صناعات صغيرة حوله (قطاع خاص) تعتمد على الصلب (أسوار – صناديق شاحنات – سلالم أثاث معدنى). يمكن تحسين السيولة المالية والإقتصاديات بإنشاء خط إنتاج حديد تسليح بإستثمارات معقولة وممكنة فى وقت قصير نسبيا يخدم السوق المحلية. إنتاج الحديد والصلب ساهم فى ظروف قاسية فى إنشاء السد العالى ودشم الدفاع الجوى في حائط الصواريخ فى أواخر الستينيات دعامة قوية للأمن القومى.

أخيرا، أناشد السيد الرئيس التدخل شخصيا لتطوير هذه الصناعة بفكر استراتيجى وطنى.

حمى الله مصر وطنا غاليا قويا.