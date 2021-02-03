ملف المحافظات ..تبطين الترع للحفاظ على المياه

إعداد ألفت مدكور..

مجدي عباس عواجة وعوض الله الصعيدي وأحمد سلامة وعادل شحتينو ومنتصر النجار وسويفي رشدي

بدأت وزارة الموارد المائية والري المرحلة الأولي من عملية تبطين وتأهيل الترع العام الماضي 2020 للحفاظ علي فاقد المياه وضمان وصول المياه إلي نهايات الترع وحل مشكلة الأراضي الزراعية التي لا تصل إليها مياه الري وأيضا الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية.

شمل التطوير بالمرحلة الأولي 383 ترعة وتعمل الحكومة على إنجازه في أقرب وقت ممكن في شهر يونيه 2021.

وقد انتقد البعض عملية تطوير وتأهيل الترع المكشوفة معتبرينه إهدارا للمال العام وفضلوا عملية تأهيلها عن طريق الري المغطي بتركيب وتوصيل مواسير أفضل وأكثر عمرا من عملية التبطين حيث يقلل من فاقد وتبخير المياه.

فيما رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بعملية تطوير الترع موضحا أنها جزء من عملية تطوير القري المصرية. لافتا إلى أن تطوير القري ومساوتها بالمدن يمثل خطوة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي يحلم بها اغلب الذين يعيشون في الريف .

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينقذ أكثر من نصف الشعب المصري والذين يسكنون الريف من تردي معظم الخدمات التي تقدم لهم وإزالة كافة الفوارق بين المصريين بحصص تشاركية متساوية من خيرات البلاد مما يقضي على الهجرة الداخلية التي تتسبب في انتشار العشوائيات .

وأكد نقيب الفلاحين ان عملية التطوير بدأت فعليا بـ 50 مركزا تضم نحو 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير كل الريف المصري في مدة أقصاها ثلاث سنوات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يتم تطوير البنية التحتية من مياه وغاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء وتبطين الترع ورصف الطرق. وكذا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية ورفع كفاءة شبكات الري والصرف الزراعي مع تحسين مستوي المعيشة بتوفير فرص عمل لكل من يرغب طبقا لإمكانياته وقدراته باستغلال موارد القرية أفضل ما يكون.

وطالب أبوصدام ان تتبني الحكومة في عملية التطوير والتأهيل رؤية أبناء القرى المصرية لتطوير قراهم للسادة المسؤولين حسب ما يرونه مناسبا لوضع قريتهم مع الوضع في الاعتبار المشاكل التي يواجهونها وكيفية حلها والمشاريع التي تناسبهم.

مناشدا كل اهالي القري مساعدة الحكومة في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق كلا حسب قدرته والتعاون الجاد مع منفذي المشروع والحفاظ علي كل الأعمال التي يتم انجازها .

المواسير أفضل

وفى الجيزة ، يرى المهندس ياسر طه، مهندس زراعي، أن التبطين مكلف لكن لن يحقق المستهدف لان التبطين فضلا عن انه مكلف إلا انه ينهار ويصبح خلال سنوات فى خبر كان.

ويؤكد هشام مصطفى مهندس زراعى أن المواسير هى الأفضل والأنسب فهى أطول عمرا وتمنع نمو الحشائش وتحافظ على الماء من التبخر والتسرب.

ويبين عطية عيسوى عضو نقابة الفلاحين أن قرار تبطين الترع فيه تسرع كبير لأنه غير مجدى ولن يحقق المستهدف منه لان التبطين يتم منذ قرن لكن لا أثر له.

ويوضح فكرى سيد فلاح أن الحجارة المستخدمة في التبطين تعود خلال سنوات لقاع الترعة ثم نعود لعملية التطهير وكأننا لم نفعل شيئا.

ويتساءل حسن الكومى لماذا نتسرع فى هذا الأمر فالواقع يحتم علينا أن تكون المواسير هى الأنسب والأفضل والأطول عمرا بغض النظر عن ارتفاع التكلفة لكنها تحقق المستهدف والمطلوب .

ويشرح يوسف إبراهيم فلاح انه كان من الممكن تنفيذ مشروع المواسير بعمل مدخل من الماسورة لقنوات الرى كعملية ربط فنى وبذلك سيتم الحفاظ على ماء الرى كاملا ولن تكون هناك اى نسبة فقد.

ويشرح هاشم السنى عضو نقابة الفلاحين ان ما ينفق على المواسير كان سيوفر ملايين الجنيهات التى تنفق على تطهير الترع والمصارف سنويا وان هذا التبطين سيكون فى خبر كان خلال بضع سنين.

ويري زكريا شاهين أن حجارة التبطين سرعان ما تتفكك لأنها حجارة دبش ومنفذة بجودة ضعيفة وهناك ترع ومصارف تم تبطينها منذ بضع سنين ولا وجود ولا أثر لها .

12 مليون جنيه للتطوير

تقوم الإدارة العامة للتوسع الأفقي بهندسة الري بوسط الدلتا بمحافظة المنوفية بتأهيل ترعة كفر السيد بهندسة أشمون ودروة ووصلة راضي بطول3.200 بقيمة تتجاوز12.750مليون جنيه و لتخدم 10200 فدان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع إضافة لتأهيل ترعة المنحر بشبين الكوم وامتدادها بإجمالي أطوال ٣.٩٢ كم وبإجمالي زمام ١٦١٦ فدانا بتكلفة إجمالية ٩.٧ مليون جنيه. إضافة التأهيل ترعة سبك بالباجور 3.6 كم وجنابية النجار باشمون 2.8كم والسنجق الأيسر بمنوف4.2 كم وبابل الشرقى والغربى 6.25 كم غيرها من الترع.

وجاري العمل أيضا بتأهيل ترعة حبوظة بهندسة الباجور بطول ٢.٩٨ كم بهندسة ري الباجور والتي تخدم زمام حوالي ٧٠٠ فدان بتكلفة 9.070 مليون جنيه تقوم بها شركة الرى وتأهيل ترعة اليوزباشي بطول ٤.٦ كم بهندسة ري الشهداء والتي تخدم زمام حوالي ١١٠٠ فدان بتكلفة تتجاوز15 مليون جنيه.

كما يتم تأهيل ترعة سرسق بطول ٥.٣٧ كم بهندسة ري الشهداء والتي تخدم زمام حوالي١٢٥٠ فدان بتكلفة 5.400 مليون جنيه وتأهيل ترعة ديا الكوم بطول ١٣.١كم بهندسة ري بركة السبع والتي تخدم زمام حوالي ٥٣٠٠ فدان بتكلفة 45.750 مليون جنيه.

وأكد وكيل وزارة الرى المهندس علاء عزت سعود رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية على الالتزام بمراعاة جودة التنفيذ وسرعة الانجاز في عمليات التبطين وأن هناك عدة مشروعات لتأهيل الترع بمحافظة المنوفية تستهدف 1000كم تشمل كل الترع الفرعية بالمحافظة قاع 6 متر فأقل بالمرحلة الأولي لتبطين وتأهيل الترع بالمحافظة والأولوية لترع مركزى أشمون والشهداء وهما المركزان الداخلان بمشروع حياة كريمة بأطوال 310كم أما باقى المراكز تستهدف الترع التى بها مشكلات فى توصيل المياه ويتم تنفيذها حاليا وعلي عدة مراحل، المرحلة الأولى بميزانية تصل ل 1.7مليار جنيه لتاهيل 430كم والمقرر أن تنتهى فى30/6/2022 على أن تبدأ المرحلة الثانية أول يوليه2022 بميزانية مماثلة.

كشف سعود ان قيمة المشروعات الجاري تنفيذها أو طرحها والتي تم تدبير الاعتماد المالي لها بدائرة المحافظة حوالى 850 مليون جنيه لتأهيل 430 كم من الترع ضمن المرحلة الأولي تقوم بها الإدارة العامة لري المنوفية.

وأضاف فى البداية تم عمل بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الهيدروليكا لعمل الدراسات الفنية لتأهيل ترعة دورة وراضي وفروعهما بقيمة 250 ألف جنيه وتم بالفعل الانتهاء من تأهيل ترعة مصرف شمنديل بطول 1000م بهندسة ري قويسنا والتي تخدم حوالي 1000 فدان بتكلفة 2.670 مليون .

32 ترعة بالمرحلة الأولي

شهد عام 2020 انطلاق أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالى 32 ترعة على مستوى محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 581.774 مليون جنيه وبأطوال تجاوز 193.150 كم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.

صرح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا إياه بإنه بمثابة “نقلة حضارية” تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة.

وأضاف أن أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولى الري ورؤساء المراكز والأحياء.

انقاذ آلاف الأفدنة

وفى قنا عبر العديد من المزارعين عن ارتياحهم لمشروع تأهيل الترع الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري فى 20 محافظة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة حياة كريمة حيث يستهدف المشروع الترع بطول 3000كم كاستراتيجية قومية للموارد المائية 2037 .

ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل إضافة إلى الحفاظ على مياه الري من الإهدار وكذلك القضاء على مشكلة نهايات الترع وتحسين البيئة، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتكامل مع كل الوزارات المعنية ومشاركة المحليات والمستفيدين من جميع فئات المجتمع وذلك بعد سنوات من إصابة هذه الترع بالشيخوخة وتسببت فى إصابة آلاف المواطنين بالأمراض وكانت مصدراً للتلوث، وسيسهم هذا المشروع في إنقاذ آلاف الأفدنة من البوار وبالتالي على المواطنين الذين يعملون في مجال الزراعة والأهم أنه سيحافظ على ثروة مصر من المياه.

ترشيد مياه الرى

فيما أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ أن أعمال تبطين الترع مستمرة لتأهيل الترع بقرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال حماية الجسر الأيمن لترعة الباجورية من ك 65.7 وحتى ك 66 وجاري الانتهاء من الردم بالرمال خلف الدبش وإزالة الكعكة وقياس كميات الأعمال التي تمت لتختيم العملية، كما تم الانتهاء من تبطين وتأهيل عدد من الترع بمركز كفرالشيخ للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وتنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار اللواء جمال نورالدين انه جارى تبطين وتأهيل عدد 78 ترعة بمدن وقرى مراكز المحافظة وذلك ضمن خطة المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية وقد تم اعتماد تبطين 375 كيلو بتكلفة مليار و378 ألف جنيه وجارى العمل بتبطين ترع المربط بمركز سيدى غازى والسنط والحلافى وجانبية الزاوية اليسرى وجانبية الزاوية اليمنى والضبعة والشمارقة والزرافة بمركز سيدى سالم وسيدى يوسف بمركز مطوبس.

تطهير ترعة النوبارية

أعلنت الإدارة العامة لري النوبارية بالاسكندرية تنفيذ التطهيرات والصيانة السنوية للترع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 12 مليون جنيه، حيث تم تطهير ترعة النوبارية بمبلغ 1.542 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت لـ 76.2% ، وذلك بالإضافة إلى تخصيص مبلغ قيمته نحو 7.107 مليون جنيه لصيانة ري العامرية.

كما بدأت مؤخراً بتنفيذ التطهيرات السنوية لكل من الترع الكائنة بدائرة تفتيش ري العامرية بهندستي “التحرير الشمالي، النهضة”، بمبلغ قيمته نحو 1.458 مليون جنيه، إضافة إلى الترع بهندستي “مريوط ، الساحل” بمبلغ 1.327 مليون جنيه، فضلاً عن صيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطات الخلط وتشغيلها وتأمينها والذي بلغ نحو 130 ألف جنيه.

كما أعلنت أيضا الإدارة العامة لري النوبارية قرب انتهاء الأعمال المُنفذة على حساب الميزانية الاستثمارية، والتي ضمت مشروع تبطين ترعة الثورة بطول 300 متر بهندسة شمال التحرير “ري العامرية” بمبلغ قيمته 1.290 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع تبطين ترعة غرب الطريق بطول 300 متر بهندسة ري مريوط بتفتيش ري العامرية بمبلغ 931 ألف جنيه.