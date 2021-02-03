محمود دوير يكتب:25 يناير ثورة .. هل يغير التجاهل من الحقيقة؟

هل بوسع التجاهل أن يطوى صفحات التاريخ الوطنى ؟ هذا السؤال المفخخ الذى يطرح نفسه ليس الآن فحسب بل طرحته التجربة فى لحظات عديدة فى مسيرة الشعب المصرى الضاربة فى التاريخ بحثا عن حياة أفضل وواقع يستحقه.

فى 28 سبتمبر 1970 رحل جمال عبد الناصر ليزيد برحيله المباغت جراح الأمة التى بدأت مع يونيو 1967 وينحنى ظهر ملايين العمال والفلاحين من قسوة الفراق وتظل صورته ” بالأبيض والأسود ” معلقة فى غرفهم الفقيرة تشهد على مكانته فى قلوبهم.

تولى أنور السادات رئاسة مصر خلفا للزعيم وفى مشهد شهير إنحنى السادات أمام تمثال صغير للزعيم بعد أن أدى اليمين الدستورية وتعهد بأن يسير على خطى ناصر !

سنوات قليلة مضت لتختفى تماما كل الأغنيات التى ملأت السمع والبصر خلال عقدى حكم ناصر وكان للعندليب عبد الحليم حافظ النصيب الأكبر من المنع حيث صدرت توجيهات بمنع إذاعة كل أغنيات العندليب الوطنية التى تمجد فى تجربة ناصر وترصد إنجازات المصريين ونضالهم ضد الاستعمار والتبعية.

ثم حدث أن ” تم منع كل أغنيات “حليم ” الوطنية التى قدمها خلال عقدين عمر ثورة يوليو وهذا ما ذكره ” وجدى الحكيم ” قائلا : “بمجرد تولى السادات الحكم تم منع الاغنيات الوطنية لحليم وغيره من المطربين من الاذاعة والتلفزيون التى غنوها أيام عبد الناصر “.

وذكر مجدى العمروسى – صديق العندليب المقرب وأحد مالكى شركة “صوت الفن مع “محمد عبد الوهاب والعندليب ” فى كتابه “أعز الناس ” :”فى عام 1982 سمح بإذاعة أغنيات تتحدث عن الثورة وعن عبد الناصر من جديد “.

وأضاف “العمروسى ” لك كمال وجلال كل الطرق وفشلا، ولم يتبق غير باب واحد هو رئاسة الجمهورية، وبالفعل كتب جلال معوض مذكرة بالموضوع ليعرضها الموسيقار محمد عبدالوهاب مع الأشرطة على الرئاسة، وجاءت النتيجة بقرار من الرئيس مبارك: لا مانع من نزول الأشرطة ونشرها.” و “فى 23 أكتوبر 1982 تم نشر أول إعلان عن هذه الأشرطة ” والتى كانت تحمل إسم ” عبد الحليم ومصر ” وضمت كل أغنياته الوطنيه بتعليق الإعلامى الكبير “جلال معوض ” الذى تولى كتابة التعليقات التى سجلها بصوته بالتنسيق مع الملحن “كمال الطويل ”

وقد أشار “العمروسى أن اللجوء لرئاسة الجمهورية جاء بعد أن سدت كل السبل مع الجهات الرقابية بالسماح بطرح الأغنيات الوطنية فى الأسواق.

هذا يعنى أن أغنيات العندليب التى سجلت مرحلة كاملة ومهمة وفارقة من عمر هذا الوطن قد تم منعها تماما لأكثر من عشر سنوات لمجرد أن بعض أصحاب القرار لا يريدون أن يتذكر المصريون هذه المرحلة

فهل تحقق ما تمنوه ؟ بالطبع لا .

فقد حفظ المصريون عن ظهر قلب أغنيات مصر فى ظل حكم عبد الناصر لأنهم شركاء فى ” صورة ” وقلنا هنبنى ” وغيرها من ملاحم صنعت وجدان أمه كاملة

لا يمكن للمنع أو الحصار أن يحول بين الفن الصادق وبين جمهوره ولا يمكن إسقاط أحداث تاريخية من الذاكرة لمجرد أن بعض صناع القرار يريدون ذلك ويسعون له . تاريخ الأمم حلقات متصلة ونضالات الشعوب صفحات فى دفتر واحد لا يمكن تمزيق صفحة لا تروق للبعض وإلقائها فى القمامة فهذا درب من الخيال.

وليست هذه هى الواقعة الوحيدة فى تاريخنا المعاصر فقد تعرضت الثورة العرابية قبل 200 سنة تقريبا لنفس محاولات التصفية والتهميش لكن آلاف الفلاحين الذين شاركوا فيها رأوا تفاصيل نبلها لأحفادهم واستمرت الروايات لتعززها أقلام مؤرخين كبار وأكفاء أعادوا الإعتبار لها – رغم الجدل المستمر حول نتائجها – إلا أنها تظل أحد أعظم حلقات النضال الوطنى المصرى .

نتذكر هذا ونحن نقف على بعد 10 سنوات من ثورة 25 يناير وتزداد دهشتنا يوما بعد يوم من محاولات حثيثة للبعض – فى زمن الإنترنت والذاكرة الالكترونية التى لا تعرف النسيان – محاولات التجاهل تؤكد أن خللا ما فى تعاملنا مع التاريخ ذلك الخلل الذى يتمثل فى رؤيتنا لما يتفق مع وجهات نظرنا فقط وسعينا الدائم لحذف مشاهد لا تروق للبعض … هذا يسمى “تاريخ انتقائى ” ولا يعترف به علم التأريخ ولن يعترف به لأنه غير واقعى وغير علمى

بلغ التجاهل ذروته فى شبه منع لكل أغنيات يناير من الإذاعة عبر شاشات التلفزيون أو شبكات الإذاعة وتهميش غير مبرر لذكرى شهداء نبلاء سقطوا فى تلك الثورة وتغيرات جذرية شهدها المجتمع بسبب ما ذكرهم الرئيس السيسى نفسه فى خطابه الأخير ” إن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل ”

لا يصنع التجاهل واقعا مغايرا للحقيقة .. والحقيقة أن مصر شهدت حدثا كبيرا شارك فيه عشرات الملايين نتج عنه تنحى رأس النظام ومحاكمة رموزه بغض النظر عن نتائج المحاكمات فهذا شأن قضائى.

المؤكد أن ملايين الشباب الذىن شاركوا فى يناير أدركوا خديعة الإخوان فإنخرطوا مع غيرهم فى إحتجاجات متواصلة مهدت لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة. المؤكد أيضا أن أى حدث كبير وعظيم له أخطاء التجربة البشرية لكن الخطأ لا ينفى وجود الحدث العظيم.

لن يصنع التجاهل واقعا جديدا مغايرا للحقيقة .. لكنه قد يصنع غصة لا نتمناها لدى كل من شارك في يناير .. غصة ومرارة التجاهل والتهميش فعل مضر لواقعنا ومستقبلنا ….. الأفضل أن نجل دستورنا الذى توافقنا عليه وصوتنا عليه بنعم وقد جاء فيه إعتراف لا يقبل الشك بأن أكد فى ديباجته ” وثورة 25 يناير – 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا”.