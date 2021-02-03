ماجدة موريس تكتب:إلا أنا

إلا أنا

ماجدة موريس

علي شاشات التليفزيون الان هذا المسلسل والذي اعاد فتح عدد من التساؤلات حول دراما التليفزيون، المسلسل اسمه «إلا أنا» والذي يقدم قضايا المرأة في اطار تعاملات المجتمع معها، وسواء كانت هذه التعاملات تنتمي للماضي او الحاضر ،كما تقدم بطلاته، صورا مختلفة لتعسف المجتمع تجاهها والفكرة منسوبة في التيترات للكاتب يسري الفخراني، المسئول عن الدراما في شبكة «د.ام.س» بينما يقوم مؤلف، او فريق تأليف، بكتابة القصة والسيناريو والحوار لمسلسل مكون من عشر حلقات لكل مسلسل- جزء مخرج، وبطلة هي صاحبة القصة بالطبع وفريق تمثيل به كثير من الوجوه الصاعدة، والحقيقة أن كثيرين أشادوا بفكرة المسلسل القصير هذا، وقربه من ظروف حياة المشاهد الان، وطاقة احتماله، الا ان هذه الفكرة سبقها مسلسل آخر بدأ عرضه من ثلاث سنوات هو«نصيبي وقسمتك» للكاتب عمرو محمود ياسين، والذي كان يقدم قصص مسلسله في خمسة حلقات، ومن وجهة نظر الرجل قبل ان يتم انتاج اجزاء ثانية منه، من وجهة نظر المرأة، غير اننا لو عدنا الي الاصل فسوف نكتشف ان المسلسلات قليلة الحلقات كانت هي الاصل، وهي البداية للانتاج الدرامي للتليفزيون المصري منذ الستينات، بداية بخمسة حلقات، ثم سبعة، وعشرة، ليصبح الحد الاقصي خمس عشرة، وسبع عشرة حلقة، بعدها، وصلت الي الثلاثين مع المد الاعلاني الذي بدأ يرافق الاعمال الدرامية دعما لانتاجها في العقدين الاخيرين، ومن هنا يصبح العودة الي الحلقات المحدودة امرا مهما، لانه يعبر عن المحتوي بلا فراغ كبير يضيع معه المؤلف والمشاهد والمعني من العمل، ثم انه يعطي فرصا فللتجارب الدرامية ولأعمال تعبر عن قضايا المجتمع بشكل اكثر تنوعا وتركيزا ، والدليل هو هذه الحلقات «إلا أنا».

من «بنات موسي» إلي «لازم أعيش»

بنات موسي هي الجزء الاول لهذا العمل، والذي رأيناه مع هذا التيتر الموسيقي الجميل وبصوت «لينا شماميان » العذب ليبقي في الذاكرة، حتي نتلقي الاجزاء التالية من العمل مع مطلع العام الجديد، مثل «سنين وعدت »، و«أمل حياتي»، و«أمر شخصي»، «ضي القمر»، و«لازم اعيش»، والحقيقة ان «بنات موسي» لازال هو الجزء الاكثر اكتمالا كعمل درامي يطرح قضية الارث الذي تحرم النساء منه في صعيد مصر، برغم كل التطور، وبرغم ان زوجة موسي «وفاء عامر» وبناتها يعشن في العاصمة ويتمتعن بكل ما قدمه لهن الاب المتفتح الراحل «كمال ابو رية»، ليأتي العم «صبري فواز» ومعه الجدة القوية «نادية رشاد» من الصعيد ليضعا يدهما علي الميراث وليوشك عالم الاسرة علي الانهيار لولا وجود آخرين تقدموا لدعم الام وبناتها اللواتي وقفن ايضا وقفة قوية تجاه العم والجدة، اما «أمل حياتي» فيطرح قضية شديدة الانتشار للفتاة أمل «بأداء حنان مطاوع» حين تجد نفسها في ورطة تطول وجودها نفسه، من تباعد اخوتها وانسحاب خطيبها وضيق الحال فتقرر الاتجاه للعمل، وترفض بإصرار حل ازمتها بالارتباط بمن لا يناسبها برغم ثرائه ثم تأخذ قرارها باكمال تعليمها أما «لازم أعيش فيطرح قضية التنمر ضد البعض في مجتمعنا، مثل الفتاة الجميلة نور «بأداء جميلة عوض» التي تعاني من مرض البهاق الذي يشوه ببقعه وجهها ويدفعها لجهد كبير يوميا لاخفاء البقع بالماكياچ وكيف يتخلي عنها خطيبها ويتركها تعاني انسانيا بأكثر من معاناتها من المرض، حتي تكتسب القوة لمواجهة مرضها، ومواجهة المتنمرين ضدها، وتقرر المواجهة انها قصة تصلح لرجل ايضا،لكن كون بطلتها امرأة يضيف لها الكثير من الجاذبية بفعل سلوكيات المرأة وسلوكيات الرجل تجاه الفعل نفسه، وايضا رد الفعل الاجتماعي الذي يختلف أما «أمر شخصي» اخر ما عرض من اجزاء «إلا أنا» فيطرح قضايا الاحوال الشخصية من خلال بطلته «بأداء شيري عادل» التي تركها الزوج الطبيب الشاب فجأة «بأداء ميدو عادل» واختفي من حياتها، وترك ديونه، لتكتشف بعد رحلة شاقة قامت فيها بحمل طفلتهما الوليدة أنه اصبح مدمنا، واوقف عن عمله، وتحول إلي عبء وعار عليها وعلي أسرتها الطيبة، ليصبح الحل هو التصالح مع النفس، والبحث عن عمل، وهكذا يطرح العمل افكاره المهمة علي الملايين من المشاهدين تاركا لهم رسائل إيجابية قد تلهمهم علي اعادة التفكير والبحث عن حلول واقعية.