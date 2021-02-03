رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن:التطبيع مع إسرائيل “مسألة واردة “

كشف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي امس الثلاثاء، أن التطبيع مع إسرائيل “مسألة واردة عندما تكون لدينا دولة وعاصمة تخص الجنوب العربي”

وقال الزبيدي في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الزُبيدي مع وفد رفيع المستوى من المجلس الانتقالي الجنوبي الى موسكو: “إذا أصبحت لدينا دولة ذات سيادة عاصمتها عدن فمن حقنا أن نعرض التطبيع مع إسرائيل”، مشددا على أنه “حق سيادي” لهم

وأوضح أنه لا توجد اتصالات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم باركوا تطبيع بعض الدول العلاقات معها، موضحًا أنه “لا توجد مساع الآن في هذا الصدد”