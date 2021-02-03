خالد العناني: يبحث رفع كفاءة الخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة

استقبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار نجيب ساويرس، لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بمشروع تقديم وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

تم خلال اللقاء الاتفاق على افتتاح مطعم آخر مكشوف بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان المبارك، يكون تصميمه على الطراز البسيط من مواد طبيعية بدون أي بناء أو إنشاءات طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية.

وأشار نجيب ساويرس إلي أنه سيتم البدء في توريد عدد من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي سيتم تشغيلها في مسار منطقة الزيارة بهذه المنطقة الأثرية، حيث اعتمد مركز الاستشارات الهندسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة المواصفات الفنية والاختبارات الميدانية للحافلة الكهربائية التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أكتوبر الماضي مع افتتاح أول مطعم سياحي بهضبة الأهرامات.

يذكر أنه سيتم تشغيل حافلات في مسار الزيارة بعد منع دخول العربات والأتوبيسات داخل المنطقة الأثرية، وذلك من خلال ستة محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما واحد ثم محطة منقرع ومحطة خوفو ثم محطة خفرع لتنتهي عند محطة أبو الهول قبل العودة لمركز الزوار مرة أخرى.

ومن المعروف، أنه تم الانتهاء هندسيا بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة ورفع كفاءة الخدمات بها والذي قامت بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة، وتجري الآن الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع على أن تكون زيارة المنطقة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم.