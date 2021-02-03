رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقيه فى زيارة المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسي فقيه والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وكان فى استقبالهم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الدكتور الطيب عباس، الذى اصطحبهم في جولة تضمنت زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني وعامود الملك مرنبتاح وتمثالين ملكيين من العصر البطلمي إضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له عن انبهارهم بالمتحف وتصميمه وواجهته الفريدة، وكذلك الآثار المصرية الموجودة به وبما شاهدوه من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظره العالم أجمع. معبرين عن إعجابهم بمعامل الترميم المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وبكفاءة ومهارة الأثريين والمرممين المصريين.