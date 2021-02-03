اعتماد 805  مليون جنيه لمشروعات الرصف بأسيوط  

كتب:سويفى رشدى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار تنفيذ مشروعات الرصف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بإجمالي اعتماد مالي قدره 805 مليون جنيه منها 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 والتي تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف بطول 250 كم طولي بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 37 مشروع رصف بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة و275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج تنمية الصعيد.

وأكد محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة لافتًا إلى استمرار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشيرًا إلى استمرار منظومة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ 37 مشروع رصف لطرق جديدة وإعادة رصف بطول 75 كم طولي بمبلغ 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة كما إنه جاري تنفيذ 75 مشروع بطول 165 كم طولي بتكلفة 275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق الذي تم بين الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل والمحافظة لبحث أوجه التعاون في مجال الرصف وإنشاء الطرق وصيانتها وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية والدقة في التنفيذ حفاظاً على المال العام.