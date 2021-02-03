بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ونايبرجينى الروسية

كتب:سويفى رشدى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تكليفه للدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تمثيله فى مراسم برتوكول تعاون يجمع بين جامعة أسيوط وجامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية بولاية تاترستان والتابعة لوزارة التعليم الفيدرالية الروسية والذي تم توقيعه فى مكتب جامعة أسيوط بالدقي وبحضور الدكتورة الفينور جاليبروفا رئيس الجامعة الروسية ،والدكتورة جالدوينا زاميلا مديرة العلاقات الدولية بها، والدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع روسيا الاتحادية ومديرة مركز اللغة الروسية بالجامعة . وأشار الدكتور طارق الجمال أن تلك الاتفاقية تُعد خطوة إضافية فى مسيرة العلاقات المميزة والوثيقة التي تجمع بين جامعة أسيوط وعدد كبير من الجامعات الروسية والتى إمتدت على مدار الثلاثة عقود الماضية والتى شهدت توقيع وتجديد عشرات من اتفاقيات التعاون وتبادل لمئات الطلاب والباحثين على الجانبين وهو ما يُعد نقطة مضيئة فى نشاط العلاقات الدولية بالجامعة وإنفراداً يحسب لجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية . ومن جانبها صرحت الدكتورة مها كامل غانم أن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة وجامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية يهدف إلى فتح باب للتعاون والعمل المشترك بين الجامعتين والمتضمن تبادل أعضاء هيئة تدريس وباحثين وكوادر إدارية من العاملين وإجراء مشروعات وأبحاث مشتركة مع إتاحة الفرصة لتبادل وفود طلابية في إطار برامج تدريبية ، أو رحلات علمية ، أو أنشطة تربوية ، مع الاشتراك في إعداد مطبوعات وبرامج وعلوم مشتركة ، وعقد جلسات ومؤتمرات وندوات علمية مشتركة . وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد أن الاتفاقية سارية لمدة خمسة سنوات بين الجانبين قابلة للتجديد على أن تضمن الاتفاقية أيضاً بحث طرح برامج علمية مشتركة بين الجامعتين وتبادل المواد الدراسية وعقد برامج متقدمة لتأهيل المعلمين بالمدارس في المراحل الدراسية المختلفة وكذلك المختصين في تنمية القدرات الشخصية .