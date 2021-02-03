حصيلة غرامات كورونا مليون وربع جنيه خلال شهر يناير

كتب أحمد سلامة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى تصريحات صحفية اليوم أن إجمالي قيمة الغرامات المتحصل عليها تجاه مخالفة الإجراءات الاحترازية بلغت مليونا و200 ألف جنيه، وذلك في ظل الحملات المكبرة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة كورونا خلال الفترة من 4 يناير 2021 وحتى الآن

وأضاف أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 4667 محضرا للمنشآت والأفراد المخالفين، بالإضافة إلى فض 61 سوقا مخالفة، وإلغاء 53 فرحا، وغلق 76 سنترا تعليميا، مشيرًا إلى أنه جار غلق السناتر الأخرى المخالفة.

وأكد «الشريف» أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذرا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين.