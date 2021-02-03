دعاية لمصر بعنوان “ماذا تعرف عن مصر” أطلقتها “النيويورك تايمز” الأمريكية

عبر موقعها الالكتروني، أطلقت صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية اختبارات معروضة بطريقة مشوقة، تحت عنوان “ماذا تعرف عن مصر”، لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.

هذه الاختبارات، تصحب الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عددًا من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.

وأشار رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ماجد أبو سديره، أن إطلاق صحيفة النيويورك تايمز لهذا الاختبار عبر موقعها الالكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنه سيساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدي الاطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.