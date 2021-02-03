وزير الزراعة :تصدير الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة إلى الدول العربية وشرق أسيا وأفريقيا 

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التقرير الذي أعده د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي إعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور

وقال القصير ان التصدير يتم الى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها ، 32 ألف كتكوت ، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ وأضاف القصير ان ذلك يأتي في

إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير

وأشار وزير الزراعة انه لاول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الانتاج كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي

واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما