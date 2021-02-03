شعراوي: الحكومة حريصة علي زيادة موارد المحافظات وإيرادات الوزارة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة وكافة الوزارات المعنية لا تدخر جهداً لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب. لافتا الى أنها الوزارة حريصة بصورة مستمرة علي زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها.

جاء ذلك خلال أجتمع اليوم بمقر وزارة النقل حضره كلاً من الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية وذلك لإعلان اطلاق المشروع واستعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه و الذي يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية علي مستوي الجمهورية

وقال شعراوي أن مشروع “تحيا مصر المنصورة” سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد و الاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية ، لافتاً إلي أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارت والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية علي أراضي مختلف المحافظات لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع ” تحيا مصر المنصورة” سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس علي أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع . أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول علي رضاه . مشيرا إلى أن المنصورة خرج منها المثقفين والأدباء والعلماء وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية.