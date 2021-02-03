وزير النقل: تم مراعاة البعد الثقافي في مشروع تحيا مصر المنصورة

إجتمع اليوم بمقر وزارة النقل كل من الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية وذلك لإعلان إطلاق مشروع ( تحيا مصر المنصورة ) واستعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه و الذي يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية علي مستوي الجمهورية.

وصرح وزير النقل بأن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لإستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لافتاً الى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع مضيفاً أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة أخر بالمشروع غير المتواجد حالياً خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي حيث خرجت العديد من الأدباء والمفكرين موضحا أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التي لها أراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية )

وأشار وزير النقل الى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية و إدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي ،

و إن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم المشروعات التالية ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي و حديقة عامة و برج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني ،ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل

بالإضافة الى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية وكذلك مشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا

و أوضح الوزير ان هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير ( تحيا مصر المنصورة )كما دعا وزير النقل المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم اهالي المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة والذي سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق أعلي مستوى من الخدمات

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وأشادت وزيرة الثقافة بهذا المشروع الهام مشيرا إلى ضم المشروع لقصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير كما أكد محافظ الدقهلية علي أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المنصورة وأنه سيمثل نقلة كبيرة للأهالي وأن المشروع يليق بمكانة الدقهلية مشيراً إلي أن هذا المشروع سيعمل علي خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.