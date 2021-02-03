توزيع27 طن لحوم مجمدة على الاسر الأولى بالرعاية والأيتام بكفر الشيخ

كتب: منتصر النجار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، توزيع لحوم وألحفه فايبر على 50 من الأرامل بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، والعميد عصام حندولة مدير فرع الأورمان بكفرالشيخ، و محمد شاهين نائب الفرع وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه المسئولين بالمحافظة والإدارات المعنية ،وإدارة شؤون المجتمع ، بحصر الحالات المستحقة للمساعدة لبدء صرف المساعدات المالية والعينية ، مشيداً بجمعية الأورمان على ما تقدمه من دعم ومساعدات للمحتاجين وأضاف العميد عصام حندولة، مدير فرع أورمان كفرالشيخ عن بدء توزيع 27 الف طن لحوم مجمدة علي الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة ومتضررى العمالة الغير منتظمة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المحاسب السيد مسلم، كيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ،مشيرا إلى ان هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة وأشار محمد شاهين، نائب مدير فرع الأورمان كفرالشيخ انه تم وضع خطة للتوزيع حتى 11 مارس المقبل، خلال فترة الأمطار والركود التجاري لتعويض بعض الأسر الفقيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان التوزيع على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة