نائبة  التجمع تتقدم بطلب إحاطة حول تحويل إيرادات الرياضية لأندية خاصة وحرمان الشباب بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حفني جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة بالتخلي عن إدارة الإستادات الرياضية في كافة المحافظات لصالح شركات خاصة بهدف الاستثمار وتحقيق الأرباح، وحرمان شباب ومواطني تلك المحافظات من استخدام تلك الاستادات، وتحويلها إلى أندية (شبه خاصة) تتربح من خلالها الشركات على حساب المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، خاصة وأن ما يتم إعلانه بشأن قيمة الاشتراكات السنوية المتوقعة للفرد تتخطي الدخل السنوي الكامل لأسرة واحدة، وحيث أن موضوع هذا الطلب له أهمية عامة ويدخل في اختصاص وزير الشباب والرياضة وهو المسؤول عنه مسئولية مباشرة، لذلك تقدمت النائبة سلمى مراد بهذا الطلب مُوجه لوزير الشباب والرياضة في شأن ما تم ذكره ومدي توافقه من عدمه مع الحق الذي كفله الدستور المصري في المادة ٨٤.