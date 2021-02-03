إزالة 1078 حالة تعدي على الأرض الزراعية بالشرقية

كتب: محمد يعقوب

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الارض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين. شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديريه الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد على الارض الزراعية بواقع 786 حالة تعدي واقعة على مساحة 30 فدان و12 قيراط و5 أسهم أرض زراعية وكذلك ازالة 292 حاله تعدي واقعة على مساحة 8 أفدنة و 17قيراط و 19سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس 2020وحتى31 يناير 2021. أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 1078 حالة تعدي علي مساحة 39 فدان و 6 قيراط أرض زراعية, مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.