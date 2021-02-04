أول تحرك برلماني ضد كوبرى مصر الجديدة

‎‎تقدم النائب فريدي البياضى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيري الأثار والنقل، بشأن إنشاء كوبرى بمنطقة مصر الجديدة أمام معلم حضاري هام وهو كنيسة البازليك.

‎وأضاف “البياضي” في طلبه، اليوم الخميس، أن المشروع المزمع إقامته سوف يدمر أكبر وأهم ميدان في مصر الجديدة (ميدان البازليك) الذي يعد أكبر وأقدم محور تاريخي، بالإضافة إلي التأثير السلبي علي الخدمات الموجودة بالمنطقة من المدارس والمستشفيات.

‎ووصف البرلماني، مشروع الكوبرى الجديد بمصر الجديدة بأنه تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية لمعالم قديمة تاريخية تعد من المعالم السياحية والدينية العريقة فى القاهرة .

‎وطالب البياضي، وزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية ومحافظ القاهرة بوقف هذه الإجراءات فورا، مؤكدا إن هذه المعالم تعبر عن الإرث الجمالي للوطن وهو إرث لا يقدر بمال وتتجاوز قيمته الإنسانية والجمالية كل مردود مالي قصير المدى، بل أن المردود الاقتصادي لهذه المعالم الحضارية على المدى الطويل هو أكبر وأبقى من أي مكسب آني متوقع.