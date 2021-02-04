لحنه السياسات النقديه تبقى على اسعار الفائده دون تغيير

فررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق

4 فبراير 2021 اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك

المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان

والخصم عند مستوى 75.8.٪

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 4.5 ٪في ديسمبر 2020 من 7.5 ٪في نوفمبر

بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة . ويرجع ذلك إلى كل من النمط

2020 ،مدفوعاً

الموسمي ألسعار الخضراوات الطازجة باإلضافة إلى التالشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار

الطماطم في نوفمبر 2020 .كما انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي الى 8.3 ٪في ديسمبر 2020

مقابل 0.4 ٪في نوفمبر 2020.

وبنا التضخم العام السنوي في الحضر معدالً متوسطاً قدره 2.5 %خالل الربع الرابع ًء على ذلك، سجل

من عام 2020 ،وهوأقل من الحد األدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6 %والمعلن في عام 2018 .ويرجع

هذا االنحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية

المصاحبة لها على النشاط االقتصادي. وباإلضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب

، وهو ما ساهم أيضا . وعلى ً أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق في خفض معدالت التضخم

الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من

أجل دعم النشاط االقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف

استقرار الاسعار