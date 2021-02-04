النقل ترفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأمطار والسيول المتوقعة

في اطار توجيهات الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان لها اليوم الاتي :-

1. تم غلق طريق الزعفرانه السخنه وتحويله الي طريق الجلاله بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وذلك لوجود امطار غزيره وسيل عند قريه سفاري في الكيلو ١٤ اتجاه الزعفرانه كإجراء احترازي لعدم وجود انجراف للسيارات

2. طريق مفارق فيران / كاترين

حدوث سيول بمنطقة الجوفه بالكيلو حوالى 50 من مفارق فيران اتجاه كاترين و تم دفع معدات وحدة صيانة طور سيناء والطريق مفتوح للمرور

3. طريق طابا / نويبع

حدوث سيول أدت لوجود اطماءات على الطريق بمسافات متفرقة من كم 5 حتى كم 20 ، من كم 35 حتى كم 60

وتم دفع معدات وحدة صيانة نويبع وجاري العمل والطريق مغلق امام حركة المرور

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الانقاذ لإستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء