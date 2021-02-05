مطار القاهرة الدولى يحصل على شهادة الاعتماد الصحى من مجلس المطارات الدولى ACI 

فى إطار الشهادات والنجاحات الدولية التى تحصل عليها المطارات المصرية فى مجالات الجودة و السلامة الصحية والمهنية، حقق مطار القاهرة الدولى إنجازًا جديدًا وذلك لحصوله على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذة الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية و الاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى على جهودهم الكبيره التى ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم فى مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدني المصرى.

وأكد وزير الطيران على أن حصول المطارات المصرية لهذة الشهادات جاء ليثبت إلتزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″ بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية .