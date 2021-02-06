١٥ مطرب وموسيقي من مصر والوطن العربي يحتفلون بعيد الحب في خمسة ليالي بالاوبرا

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر سلسلة حفلات بمناسبة عيد الحب تضم خمسة ليالى متتالية ويشارك فيها ١٥ مطرب وموسيقي من مصر والوطن العربي تبدا فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون .

وصرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية واضاف ان سلسلة حفلات عيد الحب وقالت الفنانة جيهان مرسي رئيس الادارة المركزية للموسيقي الشرقية ان اولي سلسلة حفلات عيد الحب تقام فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة ، احمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار .

والليلة الثانية تقام مساء الجمعة 12 فبراير يقام حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات ، المطرب احمد عفت وعازف الجيتار الاردنى وحيد ممدوح .

اما الحفل الثالث يقام مساء السبت 13 فبراير تشدو مى فاروق بباقة مختارة من اعمال تراث الطرب الى جانب عدد من اعمالها الخاصة يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر .

والليلة الرابعة تقام مساء الاحد 14 فبراير ويحييها امير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصلا لكل من النجم احمد سعد والمطربة ايات فاروق .

وتختتم سلسلة الحفلات مساء الاثنين 15 فبراير حيث يقدم المطرب الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي كوكبة من اعماله الخاصة الى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة ايمان عبد الغني وعازف الاكورديون وائل النجار .