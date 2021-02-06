هايبر مجموعة اللولو الجديد يتضمن 35 ألف منتج بأسعار مخفضة 15%

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع هايبر جديد بمجموعة اللولو الدولية احدى استثمارات المجموعة فى مصر وهو الفرع رقم 3 فى مصر ورقم 200 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 9 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 165 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الثلاثة منافذ الذى تم افتتحها فى مصر حتى الآن تصل الي 2000 فرصة عمل وذلك بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر . وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس مجموعة اللولو الدولية تناول فيه الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة فى مصر خلال الفترة المقبلة أكدالدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تطوير البنية الاساسية لمنظومة التجارة الداخلية بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا الى أن الوزارة تعمل فى 18 مشروع فى اكثر من 11 محافظة ثم الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير المنافذ وأن الهدف من ذلك رفع كفاءة منظومة التجارة الدخلية وقريبا بداية عمل البورصة السلعية ومن المقرر فى موسم القمح المقبل ،وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول. وأضاف الوزير انه من المقرر الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة فى شهر ابريل المقبل وهذا يؤدى الى رقع الكفاءة وتوفير السلع وباسعار مناسبة وحتى يتم ذلك كان لابد من اعادة صياغة منظومة التجازة الداخلية على مدار 3 سنوات وأن هناك 10 مناطق يتم تجهيزها خاليا جاء ذلك خلال على هامش افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر . وأوضح الوزير طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية و14 فبراير البت فى المظاريف بهدف ترفير الأماكن التخديرية للسلع الجافة والمبردة وكافة السلع مزارع السمكية التى افتتحها الرئيس عبد السيسى وقبل نهاية العام الجارىً سيتم انشاء 3 فروع لمجموعة اللولو فى مناطق الشيخ زايد و6 اكتوبر والعبور بجانب انشاء فروع فى محافظات اخرى لافتا الى انه تم وضع قانون بشأن البورصة السلعية وتم انشاء الشركة الخاصة بها ووضخ اللوائح وسيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظورهم المعلومات فى موسم القمح القادم ونستهدف 4 مليون طن قمح فى الموسم المقبل ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الاقماح بجانب وجود صومعتين اخرين وأوضح الوزير أن كافة ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وانه خلال من اسبوع وحتى 10 ايّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية وتقدم الوزير بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول مدينة الذهب لافتا الى اننا تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب وتم العرض على فخامة الرئيس ووجه بتحدد الموقع اللازمة لانشاء مدينة وتم تحديد المواقع المختلفة سواء فى العبور والعاصمة الإدارية وتم التوجيه بان موقع العاصمة الإدارية يكون افضل وعلى مساحة من 100الى 120 فدان وتتضمن مركز رئيسى لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش ومنطقة بيها ورش ومصانع ومركز تميز لتدرب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية . من جانبه اوضح الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا الفرع يعد الثالث لمجموعه اللولو فى مصر وتبلغ مساحته نحو 9 آلاف متر مربع بتكلفه استثمارية تبلغ 165 مليون جنية مصري ويتضمن عدد من السلع المعروضة داخل الهايبر ماركت تقرب من 35 الف صنف من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغدائية ،كما عدد فرص العمل المقرر توظيفها فى المنافذ الثلاثة التابعة لمجموعة اللولو وتم افتتحها حتى الآن فى مصر تصل الى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأضاف عشماوى أن عدد الفروع المستهدف افتتاحها مع مجموعة اللولو وبالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 فروع فى 7 محافظات (بإجمالي مساحات تصل الي 100 الف متر مربع) اضافة الي منطقة لوجيستية بمساحة ٢٥ فدان فى مدينة العاشر من رمضان فضلاً الي عدد ٤ فروع إكسبريس اخري لافتا الى انه يتم تصدير 300 منتج من السلع لفروع مجموعة اللولو فى الخارج وأوضح عشماوى أن مجموعه اللولو تعمل في ٢٢ دولة خليجية وعربية وآسيوية وأن الفرع الذى تم افتتاح اليوم هو رقم 200 علي مستوى المجموعة وتبلغ اجمالي استثمارات المجموعة حول العالم ما يزيد علي مليار دولار كما يبلغ عدد العاملين فى المجموعة ٥٥ الف عامل وتبلغ قيمة مبيعات المجموعة ٨.٤ مليار جنية سنوياً ويبلغ عدد العملاء التي تخدمهم المجموعة يومياً ما يقرب من ١.٦ مليون عميل. ومن المستهدف ان يتم افتتاح 16 هايبر لمجموعة اللولو فى مصر خلال 3 سنوات المقبلة وما نراه اليوم هو اضافة فى مجال التجزئة والتجارة ومن خلال عرض ما يقلل من 35 الف منتج وانه عندما تم الطرح على يرسف عبى بزيادة ضخ الاستثمارات فى مصر وتم الاتفاق على ضخ ما يقرب من 500 مليون دولار على مدار الثلاثة سنوات المقبلة واليوم يتم افتتاح الفرع الثالث للمجموعة فى مصر وهناك 4 فروع اخرى تحت التنفيذ اضافه إلى التفاوض على 4 فروع أخرى خارج القاهرة واشار عشماوى الى أن المجموعة ستقوم بالاستثمارفي مركزلوجستي متطورمزود بجميع الر افق لخدمة منافذ البيع بالتجزئة الصرية ، وتخطط المجموعة لإستثمار 8 مليار جنيه مصري (500 مليون دولارأمريكي) في الدولة وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، أن هايبر مجموعة اللولو الدولية الذى تم افتتاحه اليوم بمنطقة التجمع الخامس يتضمن حاليا 35 ألف صنف من منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب أيضا تخصيص أجنحه للإلكترونيات والملابس والأجهزة الكهربائية بما يتيح للمستهلك التنوع في السلة السلعية من مكان واحد ،ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الاخرى. ‏‪ ‬ وأوضح إبراهيم عشماوي أن انشاء الهايبر هو أحد مكونات منظومة التجارة الداخلية ويهدف الى تقديم خدمة مميزة، حيث يستطيع المستهلك التوسع والتنوع في السلة السلعية وفقا لاحتياجاته من مكان واحد وبأسلوب متميز في العرض وهذا يعطى تجربة تسويقية متميزة . من جانبه اوضح المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر ان مجموعة اللولو تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وان الفرع الذى تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه يتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وايضا إليكترونيات واجهزة كهربائية كافة المنتجات وأضاف المهندس معتز السطوحى ان المجموعة قررت من فتره الاستثمار فى مصر وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار وأن اول المحافظات التى سيتم انشاء فيها فروع خلا الفترة المقبلة سيكون فى محافظات الاسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا ونعمل حاليا على انشاء 8 فروع خلال عامين 2020و2021 وأعلن يوسف علي مسايلم عبد القادر ، رئيس ادارة مجموعة اللولو، حديثا عن خطط متسارعة للإستثمار في مصر بعد توقيع المجموعة عقد مع رئيس وزراء مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية و وزارة الاسكان و الر افق والمجتمعات العمرانية . . وقام يوسف علي رئيس مجلس الادارة بقيادة مجموعة اللولو الدولية لمدة أربعة عقود من الخبرة والتي يقع مركزها الرئيس ي في أبو ظبي ، وتعمل في 22 دولة في أنحاء العالم. -وهي أسرع مجموعة بيع للتجزئة نموا في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8.4 مليار دولار أمريكي. -ينتشر 199 هايبر ماركت ومركز للتسوق من مجموعة اللولو في منطقة الشرق الأوسط والهند وماليزيا وإندونسيا.