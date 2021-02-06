سعفان يدعو التنظيم النقابي للانطلاق نحو التحول الرقمي

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم السبت ، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد .

وشدد وزير القوي العاملة علي أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى رقمنة الدولة المصرية ، والتحول الرقمي الكامل من النظام الورقي إلى الالكتروني في جميع أعمالها وخدماتها ، داعيا التنظيم النقابي للانطلاق نحو ذلك بتحويل جميع شؤونه وأعماله إلكترونيا .

وأكد سعفان ضرورة أن يكون هناك انضباط فى قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي والشركات العاملة والعمال ، مشيرا إلي أن هناك 3 آلاف لجنة نقابية نتعامل معها ، مما يتطلب أن يكون لكل اتحاد يضم لجان نقابية فى داخله أن يكون لديه قاعدة بيانات متكاملة .

وأعرب الوزيرعن أمله أن تأتي انتخابات التنظيم النقابي المقبلة، ويكون لدينا نظام الكتروني كامل يضم قواعد بيانات للجان النقابية، والجمعيات العمومية الخاصة بها، مشيرا إلي أن وزارة القوى العاملة قامت بجهد كبير وعمل شاق في تنظيم وإجراء الانتخابات العمالية التي أجريت في 2018.

وطالب الوزير من كل اتحاد محلي، أن يكون هو المصدر الرئيسي الإنتخابات النقابية في 2022 حتى ننقل التنظيم النقابي لوضع آخر عما كان عليه ، باعتباره المسئول عن قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي، وفق الأطر والبرامج التى حددتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة .

كما طالب سعفان كل العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة أن يحرصوا على وجود إيراد للإتحاد، مقترحاً باستغلال المكان الخاص بالإتحاد ليكون مركزاً للتدريب للعاملين بالشركات والمصانع بداخله ، حتى يتوفر له ما يعينه على آداء مهامه الموكلة له لخدمة العمال ، موجها الشكر للاتحاد المحلي والقائمين عليه ، على تلك القفزة التى حققوها للوصول بالإتحاد لهذا الشكل ، داعيا باقي الاتحادات المحلية في 26 محافظة أن تحذو حذو محلي الجيزة، مؤكدا أننا نحتاج إلى جهد وعمل شاق وآداء جيد حتى نخرج منتجاً بهذا الشكل الذى نراه اليوم بعمل إتحاد يعبر عن عمال المحافظة فى أداؤه.

وأكد سعفان أن الوزارة لا تألوا جهداً فى العمل على حل مشكلات العمال فى أى شركة أو مصنع ، وتعطى كل ذى حق حقه ، سواء أصحاب الأعمال أو العمال ، بحيث ينظر الناس للتنظيم النقابي نظرة متوازنة بدون تحيز لأحد أطراف العملية الإنتاجية ، وهذا هو ما يجب علينا أن نربي أجيالنا الحالية والمستقبلية عليه لنحافظ على التنظيم النقابي الذى تقوم ببنائه حالياً .

من جانبه أكد محافظ الجيزة حرصه علي حضور هذا الافتتاح والتواجد بين العمال ، مشددا علي دورهم الحيوي فى تنمية أى بلد على مختلف العصور ، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي والمشروعات القومية الكبيرة المنتشرة فى ربوع الجمهورية والتى تعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة بسواعد عمالها المخلصين ، مشيرا إلي أن محافظة الجيزة حظيت بنصيب كبير منها ، وما زالت تشهد مشروعات جديدة ، مشيدا بالجهود الذاتية التى تمت لتطوير الاتحاد ، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم جميع أوجه الدعم اللازم للتنظيمات النقابية العمالية فى أى وقت .

بدوره قدم عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الشكر والترحيب بوزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة والسادة الحضور باسمه واسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته أمين صندوقه ، كما شكر الزملاء العاملين بالاتحاد المحلي على المجهود الذي قاموا به لتطوير مبنى الاتحاد ليصل لهذا الشكل.

وأشاد عبد الفضيل ببيان وزارة القوى العاملة بمجلس النواب ، مشيرا إلي أنه لاقى استحسان كافة النواب على حد سواء ، لافتا إلى بصمة الوزير وجهوده ودلالات الواضحة على الوزارة فى الفترة الأخيرة ، وإعطاء الشرعية النقابية لكافة اللجان النقابية الموجودة داخل مصر .

من جانبه أشاد جمال عقبي رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة ، بدور وزير القوى العاملة فى الفترات السابقة ووقوفه دائما بجانب العمال مدافعاً عن مصالحهم ، واصفا الوزير أنه لا يهدأ فى عمله ، يجوب كل محافظات الجمهورية ، ويعطى توجيهاته دائما بمساعدة المصانع المتعثرة فى سداد مستحقات عامليها من خلال صندوق الطوارئ دفعاً لعجلة الإنتاج ، وحفاظا على وجود هؤلاء العمال داخل عملهم .

وأشار النائب أحمد عاشور الأمين العام للإتحاد المحلي لعمال الجيزة، إلى أن الاتحاد تم تطويره بالجهود الذاتية والتبرعات من بعض اللجان النقابية ، لافتا إلي أن ذلك استغرق 35 يوما ولم يتوقف ذلك على المبنى فقط ، وإنما فى نظام العمل ذاته ، عرضا فيديو وضح عملية التطوير منذ بدايتها ، حيث تم تجميع معلومات وبيانات عن كل عامل من العمال بالمحافظة وتسجيله بكامل بياناته سواء كان منضم لتنظيم نقابي أو غير منضم .

وفى ختام الاحتفالية قام وزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة بتكريم 26 من العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة ، بمنحهم شهادات تقدير لما قاموا به من مجهود فى تطوير مبنى الاتحاد وتنظيم عمله لخدمة عمال المحافظة.

وأهدي أحمد عاشور درع الاتحاد لوزير القوى العاملة ، ومحافظ الجيزة ، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالمحافظة.