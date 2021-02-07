وزير الاتصالات: رقم قومي لكل عقار لمنع الخلط بين العناوين

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات الذي جرى إطلاقه بهدف منع الخلط بين العناوين، حيث سيجري تحديد رقم قومي لكل عقار، يشبه الرقم القومي للمواطنين، يُمكن صاحب العقار أو قاطنوه من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله، وباكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثلما يحدث حاليا.

وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان لعرض بيان عن أداء وزارة الاتصالات عن الفترة 2018-2020؛ إلى منظومة التراخيص العقارية، لافتاً إلى مساعي ميكنة تراخيص الهدم والبناء، لحوكمة التراخيص وتحديد التعديات والارتفاعات بشكل لحظي.

وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة، نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة، موضحًا أنه ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه في 2017/2018، إلى 93.5 مليار جنيه في 2018/2019، ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 ألفا وصولا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.