البياضي لوزيرة التخطيط: لا تنمية بدون تعليم وصحة ومكافحة للفساد

علق النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس رداً على بيان وزيرة التخطيط، منتقدًا أداء الوزارة والحكومة. وقال البياضي: وزارتكم معنية بالتنمية المستدامة ولا يمكن ان تكون هناك تنمية مستدامة بينما تشترك وزارتكم مع مع المالية والحكومة في جريمة في حق الوطن و المواطن و مخالفة صريحة للدستور وهي التلاعب في بنود الميزانية العامة، وضرب مثالاً لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل ٣.٧٪؜ من اجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الامر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الانفاق على الصحة هي ١.٣ ٪؜ فقط! و الحكومة اضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الاخرى مثل مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة اخرى في ميزانيات الوزارات والمؤسسات المالكة لها مما يشكّل ازدواجية، وبيان غير حقيقي ومخالفة للمادة ١٨ من الدستور ! وبنفس الطريقة تم وضع ميزانية التربية والتعليم في البيان التمهيدي ٥،٣٪؜ بينما المخصصات الفعلية ١،٥٪؜!

مضيفًا؛ لذلك لا عجب أن موقع مصر ٨٣ من اصل ١٦٦ في مؤشرات التنمية المستدامة، فلا يوجد تنمية مستدامة بدون استثمار في التعليم والصحة.

ووجه البياضي سؤالا للوزيرة حول إعلان رئيس الوزراء انخفاض معدل الفقر اقل من ٢٩٪؜ وهذا لا يبدو منطقيا لما نراه حولنا من معاناة المواطنين من الفقر والبطالة والمرض! ولا مع ما يعانيه العالم كله في ظل الجائحة! وفي نفس الوقت هناك تقرير من معهد التخطيط التابع لوزارتكم عن توقع ارتفاع معدلات الفقر الى ٤٤٪؜؛ فلماذا الاصرار على تقديم بيانات غير واقعية ولا تتفق مع الواقع العالمي؟!

و قال البياضي؛ إن الوزارة لن نشهد نموًا حقيقيًا في التنمية المستدامة إن لم نضع التعليم والبحث العلمي والصحة في اولويات الحكومة وبدون محاربة حقيقية للبالوعة التي تلتهم كل جهود التنمية وهي الفساد، وقد صدر من اسبوع تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وكان ترتيب مصر متاخرا ١١٧ من اصل ١٨٠! فما هي خطة الوزارة في مكافحة الفساد؟

واختتم البياضي كلمته بسؤال حول طرح شركات الجيش في البورصة قائلا اعلن الرئيس في نوفمبر ٢٠١٩ عن ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة مما سيؤدى الى انتعاش في البورصة؟ هل ما زال هذا التوجه قائماً؟ وهل مطروح للمواطنين؟ أم من خلال الصندوق السيادي فقط؟