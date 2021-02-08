4.7% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر نوفمبر 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.3 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 3.4 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 4.7٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات

إنخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 11.2 ٪ حيـث بلغـت 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة 40.1٪، ملابس جاهـزة بنسبــة 4.6 ٪،بترول خام بنسبة 38.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 2.4٪).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (لدائن باشكالها الاولية بنسبة 19.4 ٪ ، سجاد وكليم بنسبة 35.7 ٪ ، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3 ٪ ، اثاث بنسبة 21.3 ٪ ).

• الــــــواردات

إنخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 7.4 ٪ حــيث بلغـــت 5.5 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(منتجات بترول بنسبة 20.2 % ، قمح بنسبة 14.2٪ ، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 24.3 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 2.5 ٪ ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : (سيارات ركوب بنسبة 57.5 ٪ ، لحوم بنسبــة 2.5٪, زيوت مكرره بنسبة 33.9 ٪, نحاس ومصنوعاته بنسبة 30.1 ٪ ).