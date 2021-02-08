خِيَانَاتٌ مُكَدَّسَةٌ شعر ل”شر لبهجت صميدة”

خِيَانَاتٌ مُكَدَّسَةٌ

شعر/ بهجت صميدة

لَمْ يَسْتَطِعْ قَلْبِي أنْ يَتَمَسَّكَ بِي كَثِيْرًا،

لَكِنَّهُ بَعْدَ كُلِّ غَدْرَةٍ..

كَانَ يَفْرِدُ فَوْقَ رَأْسِي مِظَلَّةً؛

لِيَسْتُرَ رُوْحِي الَّتِي تَتَعَرَّى..

مِنْ غَيْرِ أنْ يَكُونَ لَهَا حَقُّ التَّمَتُّعِ..

بَيْنَمَا الأعْمِدَةُ الَّتِي تَمْلَأُ الشَّوَارِعَ..

تَقْذِفُ ضَوْءَهَا للأرْضِ،

وَتَظَلُّ وَاقِفَةً كَخَوَازِيْقَ كَبِيْرَةٍ فِي السَّمَاءِ.

*****

عِنْدَمَا كَانَ اللَّيْلُ يَنْحَنِي أَمَامَ عَظَمَةِ الشَّمْسِ..

كُنْتُ أُوْقِنُ بِضَرَاوَةِ الْمَعْرَكَةِ،

وَلَمْ يَكُنْ عَلَىَّ -وَأَنَا الْأعْزَلُ- إلَّا أنْ أَخُوْضَ الْمَعْرَكَةَ،

مِنْ غَيْرِ أنْ أَعْرِفَ هَلْ سَتَقْتُلُ يَمِيْنِي يَسَارِي؟

أَمْ سَتَقْتُلُ يَسَارِي يَمِيْنِي؟

أَمْ إنَّهُمَا سَيَقْتُلَان مَعًا كُلَّ الطُّيُورِ

الَّتِي انْطَلَقَتْ مِنْ أَنْسِجَةِ الْقَلْبِ..

غَيْرَ مُحَمَّلَةٍ بِالتَّارِيْخِ..

وَغَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ بِالْجُغْرَافِيَا..

لَكِنَّهَا فَقَط تَنْبضُ بِالْحَيَاةِ؟

*****

تَرَكْتُ نَفْسِي لِلْمَوْتِ..

كَفَّنْتُنِي..

وَدَفَنْتُ نَفْسِي،

وَجَلَسْتُ فِي هُدُوْءٍ أَتَقَبَّلُ الْعَزَاءَ؛

حَتَّى لَا أُزْعِجَ أَحَدًا.

*****

فَتَحْتُ لأولِ بِنْتٍ شَبَابِيْكَ قَلْبِي..

وَعِنْدَمَا هَمَّتْ بِالدُّخُوْلِ..

أَغْلَقْتُهَا؛

لِأنَّ جَارَنَا الْعَجُوْزَ “مَلَّصَ” أُذُنَيْنَا،

وَصَحِبَنِي مَعَهُ إلَى الْمَسْجِدِ..

وَكَانَتْ تَقِفُ فِي شُرْفَتِهَا جِوَارِ الْمَسْجِدِ..

تُوَضِّؤُنِي بِابْتِسَامَتِهَا..

وَأَنَا أَقُوْلُ لِأصْدِقَائِي:

إنَّنِي لَمْ أَتَوَضَّأْ بَعْدُ.

*****

عِنْدَمَا جَاءَتْنِي فِي الرُّؤْيَا..

لَمْ أَقْصُصْ رُؤْيَايَ عَلَى أَحَدٍ،

حَتَّى أَصْدِقَائِي الَّذِيْنَ طَالَبُوْنِي بِفَكِّ طَلَاسِمِ قَلْبِي..

لَمْ يُبْصِرْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهِيَ تَعْبُرُ أَسْطُحَ الْبُيُوْتِ..

وَتَنْزِلُ إلَى شُرْفَتِي،

وَتَحْضُنُنِي..

وَتَتْرُكُ لِي فُسْتَانَهَا كَتِذْكَارٍ

قَبْلَ أنْ تَطِيْرَ عَارِيَةً فِي السَّمَاءِ.

*****

أَخَذَتْنِي مَعَهَا إلَى الْحَضْرَةِ..

رَتَّلْتُ كَثِيْرًا مِنَ الْأوْرَادِ،

لَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَقُ بِقَلْبِي غَيْرُ وِرْدِهَا.

*****

قَالَتْ لِي: يَجِبُ أنْ نَكُوْنَ صَدِيْقَيْنِ..

فَقُلْتُ لَهَا: وَهَلْ كُنَّا غَيْرَ ذَلِك؟

وَتَرَكْتُ يَدِي فِي يَدِهَا..

وَمَضَيْتُ إلَى الْبَحْرِ وَحْدِي..

أَشْرَبُ مِنْ مِلْحِهِ.

*****

الابْتِسَامَاتُ الْحَقِيْقِيَّةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى الْجُدْرَانِ أَمَامِي..

تَجْعَلُ مِنَ الْفَضَاءِ كُلِّهِ جِدَارًا كَبِيْرًا،

أَضْحَكُ كَثِيْرًا..

وَأَبْكِي قَلِيْلًا..

لَيْتَنِي أَسْتَطِيْعُ أنْ أَنْسَخَ قَلْبِي أَلْفَ نُسْخَةٍ

وَأَوَزِّعُهَا عَلَى كُلِّ الْعُيُوْنِ الَّتِي دَاعَبَتْهُ.

*****

ظَنَنْتُ الشِّعْرَ قَادِرًا عَلَى إصْلَاحِ الْعَالَمِ!

وَلَمْ أَكُنْ أُدْرِكُ أنَّ حَجْمَ الْمَوْتِ فِي الْعُقُوْلِ..

أَكْبَرُ كَثِيْرًا مِنْ حَجْمِ الشِّعْرِ..

وَأَنَّ مَسْؤُولًا وَاحِدًا قَادِرٌ عَلَى تَحْطِيْمِ

رُؤُوْسِ الشُّعَرَاءِ جَمِيْعًا،

مِنْ غَيْرِ أنْ يَتَوَقَّفَ رَجُلُ الشَّارِعِ

الَّذِي لَا يُصَدِّقُ أنَّ الشَّعُرَاءَ مَا زَالُوا أَحْيَاءً.

*****

أَبْدُو خَجُوْلًا وَمُهَذَّبًا..

وَأَنَا أُبْصِرُ النَّاسَ عَلَى حَقِيْقَتِهِمْ،

وَأَفْتَحُ رُؤُوْسَهُمْ..

وَأَجْعَلُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَتَطَايَرُ فِي الْهَوَاءِ مِدَادًا؛

أُلَوِّنُ بِهِ وَجْهِي.

*****

ادَّعَيْتُ إنَّنِي أَسْتَطِيْعُ الْحَيَاةَ..

وَأَنَا الَّذِي تَتَطَايَرُ عِظَامِي كُلَّ مَسَاءٍ

وَجِلْدِي يُفْرَدُ مِظَلَّةً كَبِيْرَةً..

عَلَى رُؤُوسٍ كَثِيْرَةٍ

يَلْتَقِطُ أبْخِرَتَهَا..

وَيُكَثِّفُهَا عَلَى هَيْئَةِ مِيَاهٍ سَوْدَاءَ

تُغْرِقُ قَلْبِي،

وَكُلَّمَا حَاوَلَ أنْ يَطْفُوَ..

رَأَى الْأَبْخِرَةَ الْمُتَصَاعِدَةَ

فَقَرَّرَ الْبَقَاءَ.

*****

عِنْدَمَا جَلَسَتْ جِوَارِي فِي الْقِطَارِ..

وَحَدَّثَتْنِي عَنْ مَأْسَاةِ سَبْعِ سِنِيْنَ عِجَافٍ..

وَهِيَ مَا تَزَالُ بِكْرًا،

طَلَبْتُ مِنْهَا الصَّبْرَ..

وَأَخَذْتُ عُنْوَانَها وَرَقْمَ هَاتِفِهَا..

وَأَنَا أَتَظَاهَرُ بِتَصْدِيْقِهَا.

*****

تَزَوَّجْتُ الْحَيَاةَ..

بَعْدَ أنْ خِلْتُنِي لَنْ أَفْعَلَ،

وَأَنْجَبْتُ بِضْعَةً وَأَرْبَعِيْنَ شَيْخًا..

يَتَوَكَّؤُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ

فِي مُظَاهَرَةٍ حَزِيْنَةٍ لِلْبَرِّ الْغَرْبِيِّ.

*****

فَتَحْتُ كُلَّ أَزِقَّتِي لِخَيَالِهَا..

يَنْطَلِقُ وَيَلْهُو كَمَا يَشَاءُ

وَيَرْسُمُ لَوْحَاتٍ إيْقَاعِيَّةً لَا تُقَاوَمُ

مُوَقَّعَةً بِمُوْسِيْقَا الْجَسَدِ

الصَّاعِدَةِ مِنْ أَعْوَادِ الْقَلْبِ..

قُلْتُ لَهَا:

سَأَكْتُبُ عَنْكِ قَصَائِدَ كَثِيْرَةً يَغَارُ مِنْهَا الطَّيْرُ،

وَتَتَلَقَّفُهَا الْعَذَارَى عَلَى تَأَوُّهَاتِ قُلُوْبِهِنَّ..

وَبَعْدَ أنْ حَاصَرَنِي الشِّعْرُ..

لَمْ تَعُدْ لَدَيَّ شَهْوَةُ الْكَلَامِ،

وَخَطَفَتِ الطَّيْرُ لِسَانِي،

وَصِرْتُ أَرَى النَّاسَ كُتَلًا مِنَ الدَّمِ الْمُتَجَمِّدِ..

سَائِرَةً عَلَى قِطَعٍ مِنَ الثَّلْجِ..

وَالشَّمْسُ تُذِيْبُ الاثْنَيْنِ؛

حَتَّى تَتَشَرَّبَ الْأَرْضُ بِالدَّمِ وَالْمَاءِ مَعًا.

*****

عِنْدَمَا تَسَاقَطَتِ الْقَصَائِدُ الْبَيْضَاءُ

مَعَ شَعْرِي الْأَبْيَضِ

الَّذِي بَدَأَ يَغْزُو الْعَقْلَ..

ظَنَنْتُ أَنَّنِي سَأُوَقِّعُ مُعَاهَدَةً مَعِي،

ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِلْكَوْنِ لإجْرَاءِ اللَّازِمِ..

لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أنَّهُ حِيْنَ يَأْتِي الْمَسَاءُ

سَتُعَاوِدُ الْقَصَائِدُ الْحَمْرَاءُ هُطُوْلَهَا.

*****

عِنْدَمَا فَتَحْتُ جَيْبَ قَمِيْصِهِا..

وَطَارَ الْعُصْفُوْرَانِ عَلَى الشُّرْفَةِ الْمُغْلَقَةِ

يَتَوَسَّلَانِ إلَيَّ ألَّا أمْسِكَهُمَا،

فَتَحْتُ الشُّرْفَةَ وَقَفَزْتُ..

وَعِنْدَمَا مَرَرَتُ عَلَيْهَا فِي الْمَسَاءِ..

كَانَتْ بِلَا عَصَافِيْر.

*****

عِنْدَمَا أَبْحَرْتُ فِي عَيْنَيْهَا..

لَمْ أُخْبِرْهَا بِالرِّحْلَةِ،

وَعِنْدَمَا عُدْتُ كَانَ الْمِيْنَاءُ مُغْلَقًا

وَكَانَتْ هِيَ عَلَى الشَّاطِئِ..

تَحْفُرُ قَبْرًا عَمِيْقًا فِي الرِّمَالِ

قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ فِيْهِ

وَيَتَوَلَّى السَّمَكُ دَفْنَهَا فِي هُدُوْءٍ.

*****

عِنْدَمَا شَعُرْتُ بِالْبَرْدِ

-رغْمَ أَنَّنَا فِي الصَّيفِ-

قُمْتُ لِأُغْلِقَ الشُّبَاكَ..

فَلَاحَظْتُ خُلوِّي مِنَ الْجِلْدِ..

وَرَأَيْتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ..

فَسَتَرْتُ رُوحِي بِيَدِي،

وَسَحَبْتُ السِّتَارَةَ لِتَلُفَّنِي..

بَيْنَمَا انْتَشَرَتْ فِي الْغُرْفَةِ ضَحِكَاتٌ مَاكِرَةٌ.

*****

عِنْدَمَا كُنْتُ أَفْتَحُ بَابَ قَلْبِي لأخْرُجَ..

كُنْتِ تَفْتَحِيْنَ بَابَكِ لِأَدْخُلَ..

لَكِنَّنِي رَأَيْتُ عَلَى صَدْرِكِ الْعَارِي

دِمَاءً وَأَشْلَاءً؛

فَقَرَّرْتُ أنْ أَنْزِلَ مُسْرِعًا..

قَبْلَ أنْ يُمْسِكَ بِي أَخْطَبُوْطُ عَيْنَيْكِ

وَيَقْذِفَ بِي فِي النَّارِ.

*****

بِعْتُ للنَّاسِ ابْتِسَامَتِي..

وَلَمْ أَشْتَرِ شَيْئًا..

فَقَط أَصْبَحْتُ دَائِمَ التَّحْدِيْقِ فِي اللَّا شَيْء

أَبْحَثُ عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي كُنْتُ أَنْثُرُهَا عَلَى الْوُجُوْدِ

وَكُلَّمَا نَظَرْتُ فِي الْمِرْآةِ..

وَجَدْتُ مَنْ يُخْرِجُ لِسَانَهُ لِي..

يَبْدُو أنَّنِي لَسْتُ وَحْدِي فِي الْغُرْفَةِ.

*****

حَدَّثَتْنِي عَنْ حَيَاتِهَا

وَلَمْ أُحَدِّثْهَا عَنْ مَوْتِي.