رجل وحيد يشبهني لـ”رشا أحمد”
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رجل وحيد يشبهني
رشا أحمد
صوت دين مارتن
– Dean Martin
يغني
sway
نرقص
مغمضة العينين
أسحب الدخان
أغفو في مراياك
أَعِدُ أصابعي بالضياعِ على عشب صدرك
مغمضة العينين
ألملم‘ الندى عن شفتيك
أمرغُ وجهي بضوء عينيكَ
وأمضي
هسيس النار
الذي ينمو كعلاماتٍ موسيقة في أصابعك
الشمس التي تنبثق من صوتك
كل شيء يُغريني بالدفء
الدفء الجارف
كسيل زنابق في روحي
وأنأ أتكسر
أتكسرُ من ضعفي
من وجودك
من غيابك
أتكسر
أتكسرُ لأني زهرة
لأنك ماء
لأنك نور
لأنك أنت
تقترب مني
تعزف الفراشات موسيقاها
نوراً يتراقص
و تبتعد عني
أعود
ظلاً يُراقص الصدى
هكذا أحتفي بكَ
جنوناً يَراقُصكَ مرتين
أعطني يدكَ
ليولد الغيم أزرق بيننا
اغفَ بوجهك في عيني
لترى القُبل المعتقة لعينيك
وأنا لازلت بسطرٍ وحيدٍ أراوغ المعنى
حين أقول همساً
أُحبكَ
تُختزل عناقاً جميع المسافات
نخبكَ أيها الحب
وأنت تَنْسِلُ مني قبلات.
أعصر الغيمات
نبيذ فرح نسكبه
وأنا أقطف ثمار العشقِ
وأرتشفُ ما كانَ لي
من كأسِ قصيدتكَ
قافيةُ شاعر
قُـبلة عاشق!!
كلما انتشيت
كنتُ ثغرَ سمائي
و قُبَلتي
كنتَ حرفي
وقطوفي الدانيات
أحضني صوتي أيتها الظلال
كثفيه
كثفي صوتي
كي لا تمزقه الريح
أنا لا أملك سوى صداي
وصوته
امرأة
وحيدة
عاشقة
تتسكّع
وتقرأ في تأويل
العشق
وتصرخُ
رجلُ
وحيد
يُشبهني…!