رجل وحيد يشبهني لـ”رشا أحمد”

“نداء استغاثة” لـ”هوشنك أوسي”

نداء استغاثة هوشنك أوسي هذا الزّمن، ما عاد ينفعُ في شيء. كأوراقٍ نقديّة مزوّرة، يوزّعها القدرُ على…