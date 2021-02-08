“أنا أيضا فقدت اسمي”لـ”رضا أحمد”
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أنا أيضا فقدت اسمي
رضا أحمد
كل نساء الدنيا روين بدمائهن فكرة الأمومة
والرجال تركوا مناجلهم في مخازن الذخيرة
وأطعموا الأرض الألغام بدلًا من بذور القمح،
الحروب حفظت أسماءنا القصيرة
كي تطمئنَ عن فقدنا الأهل والأعداء،
قلت إنني تجاوزت أحزاني
سأنجو بنصف جمال
نصف مجد
وجناح،
أحببتك في مأساة ليست لنا،
رأيتك بنظرة تشبه الجوع
أردتك في لمسة مثل الأبدية
وعندما تخليت عني
دفنت اسمك في منتصف غرفتي
وجعلت هذا المكان من الخطر بحيث
لم يمت أحدًا بالدرجة التي عشتها تحت سريري
مغمورًا بالدموع،
لديّ ذكريات كثيرة لكَ
وأغنيات حزينة
صور بالية
وكراهية تزحف على أطرافها الأربعة
كلما نسيتكَ
وتمسك أجمل سطرين في حياتي
وتمزقهما،
أنا أبقيك في سقف البيت،
وفي حوض الاستحمام،
في شباكي
-على حبل الغسيل تحديدًا-
وفي رحمي؛
أبقيك في أماكن خطرة
وأناديك.