“ثلاثية الأسئلة” لـ”محمود نسيم”

ثلاثية الأسئلة

………………

-1-

…………..

لماذاالنهايةُ بالموتِ ؟

لا بالتلاشى الفُجائىِّ فى لحظةٍ

هكذا، فى الفضاءْ

لماذا التحللُ فى عتماتٍ تُرابيةٍ ؟

لا التبددُ فى نشوةٍ

والتحولُ عند الفَناءِ

إلى ومضةٍ تتناثرُ، ذائبةً، فى الخلاءْ

لماذا نصيرُ مجردَ أتربةٍ

مُتبقيةٍ من حواس

ونغدو قُمامةَ عظمٍ وأنسجةٍ

وروائحَ من فضلاتْ

ونصبحُ : إمَّا هياكلَ يطفو عليها الذباب

وإمَّا رمادَ احتراقْ

لماذا نموتُ،

ولا نتطايرُ فى خفَّةٍ

مثل فُقَّاعةٍ، أو وميض؟

………..

أنا الآن أشربُ فنجانَ بُنٍّ

بمقهى صغيرٍ

يُطلُّ على شارعٍ جانبىٍّ

وأسألُ: هل موتُنا العدمىُّ اختيارٌ وحيد؟

وأىُّ النهاياتِ تلك

تليقُ بعقلِ إله :

جحيمُ التحللِ فى حفرةٍ

أم جمالُ التبددِ فى نشوةٍ

والتلاشى الفُجائىِّ فى خطفةٍ

والتحولُ من صورةِ الجسدِ البشرىِّ

لأشكالِنا الظاهريةِ قبل الولادةِ

ثم اجتلاءُ البصائرِ

لحظةَ رفعِ الغِطاءْ

وعودتِنا الأبديةِ، ثانيةً، للنهار

وبعد السكونِ النهائىِّ

لا شيءّ غير اختفاءْ

-2-

…………

لماذا نثور؟

……..

تخلَّصْ من الوهمِ

وهمِ التحررِ

وهمِ التغيرِ

وهمِ الفضاءْ

توقفْ عن الاعتراض

وحملِ صليبِ الخطايا

ورفعِ خطابِ الإدانةِ

فى حفلاتِ الغِناءْ

………..

أُريدُك أن تتركِ الليلَ فوق النوافذِ

مُجتليًا بظلامٍ شفيف

فإن خايلتك مراياكَ

خذْ ما يفيضُ عن الوقتِ، والرغبات

وقلْ حين يغشاك صمتُ النهايةِ :

ماذا ترى، أو تريد؟

ولا شيءَ غير وميضِ الطيورِالحبيسةِ

بين الحواجزِ

ينسلُّ منها، ويصعدُ مُنفردًا

طائرٌ يترامى،

ويعلو بصخرتِه، دائرًا، فى العماءْ

فهل كان هذا خلاصَا من النزفِ

أم كان رقصًا بقبر؟

………………..

أُريدُك أن تتذكرَ:

كان ابتداءُ الوجودِ استواءً على العرشِ

كان دوامُ الفصولِ انتخابَ الطبيعةِ

كان اجتلاءُ الملوكِ اختيارَ الحياة

وكان النبىُّ يُفسِّرُ وحىَ الكتابِ

ويمضى بمزمارِه ساعيًا

بين غارِ الملاكِ، وكعبةِ أوثانِه

ويُقيمُ شعائرَ رجمٍ ، وحَجٍّ

وحين نُرددُ خلف ترانيمِه، وصداهُ

غِناءَ القطيع

يعودُ، ويُلقى عصاهُ

فإذ هى تنشقُّ عن حيَّةٍ

وفراديسَ آثمةٍ،

وملائكةٍ يثملون

وثانيةً، يتجددُ عهدُ القداسةِ

ثانيةً، يترامى زمانُ العروشْ

…………..

لماذا نثور؟

ومن يملكُ الخبزَ

يُعطى الشريعةَ

من يملكُ الخبزَ

يُملى الفريضةَ باسمِ السماءْ

ونحن عطايا الرياحِ

هِباتُ الجحيمْ

سنبقى، نُعاودَ سيرَ الصباحِ

وصيدَ الكهوف

ولكنَّ جزءًا من الجسمِ

يبقى بزنزانةٍ

تتراءى على البعدِ وامضةً

وتُطلُّ على البحرِ

ملأى بسكرى، وغرقى، وأقنعةٍ

بينما نتلاقى جميعا

ونبدأُ نرتيلةً

حول سنبلةٍ فى ضريحْ

……….

سنبقى بسهرتِنا،

ما نراهُ من العرضِ

ليس سوى ومضةِ الافتتاح

هناك، بزاويةٍ فى الكواليسِ

يُملى الملقنُ نصَّ الحقيقةِ

فيما يُدونُ عنه الممثلُ نصَّ الحوار

ويظهرُ مستعرضًا للحضورِ فنونَ الأداءْ

ونحن نُصفقُ

حتى يظلَّ خداعُ الإضاءةِ والكلماتْ

ونكتشفُ الانحناءَ

لنعبرَ تحت الأكاليلِ أرضَ الرمادِ

ونبقى، نُشاهدُ ثورًا على الحلباتِ

يُصارعُه بشرائطَ حمراءَ أعمى

ويسحبُ جثتَه فى المساءِ

أجيرُ الحقولِ

ليصعدَ بعد مشاهدِ عرضٍ أخير

ضريرٌ، وثورٌ جديد

وثانيةً، يتجددُ إرثُ الجنونْ

……………..

لماذا نثور؟

سيبدو لنا من فضاءاتِه

ملكٌ ميتٌ

يزحفُ السوسُ فوق عصاهُ

وحين تهبُّ نُثارةُ ريحٍ خريفيةٍ

يتداعى بهيكلِه

بينما يتناثرُ سوسُ يديهِ

ولكنه فى مواسمِ جمعِ الحصادِ

يعودُ، ويختارُ منا الجنودَ

ورسامَه الملكىّْ،

وقاضى الجُباة

ومحتسبَ السوقٍ، والزارعين

وناسخَ آياتِه،

حاملاتِ القرابينِ، والضارعين

شبيهَ النبىِّ القديمْ

يعودُ، ويحفرُ فوق جلودِ العبيدِ الوشومْ

وثانيةً، يتجددُ حول الصنمْ

طوافُ الخدمْ

………….

لماذا نثور؟

ومن يعتلى المِنبرَ الآن

لصُّ قبور

لماذا نثور؟

ولا غايةٌ للصلاة

وتلك حقيقتُنا :

لا حياةٌ بلا سيدٍ، إو إلهْ

-3-

……………….

لماذا الكتابةُ؟

كيف تكونُ الكتابةُ أمكنةً مُتخيلةً

والشوارعُ هاويةً فى فضاءْ

وكيف يصوغُ الأحاسيسَ صوتُ الحروف

وتغدو الطبيعةُ لقطةَ غيمٍ ، ولقطةَ ليلٍ

ورائحةٍ مُتفاوحةٍ من حبوبِ اللقاحْ

ولقطةَ ريحٍ ، وزهرِ لُقاحْ

وتفقدُ غمرَ السكونِ

وظلَّ الظلامِ

وشكلَ الدوام

وفوحَ الروائحِ فى الرغبات

وتبقى على صفحةٍ، هكذا

تتجمدُ فى لقطاتْ

……………..

لماذا يكونُ الخيالُ بديلَ الحياة؟

ويغدو وميضُ المكانِ

صدى لُغويًا تموجُ به المفرداتْ

وكيف نصفُّ المشاعرَ فوق السطور؟

ونكتبُ ما نتذكرُ، أو ما نظنُّ

ونتركُ أيامَنا تلك

منثورةً فى البياض

ونقضى النهاراتِ

نبحثُ عن لفظةٍ

أو مقاطعَ صوتيةٍ

كى نُحيلُ الوجودَ إلى كلماتْ

ونستبدلُ العالمَ اللغوىَّ

بدنيا إلهيةٍ

تتجددُ كلَّ صباح

………….

لماذا الكتابةُ؟

هل هو وهمُ الخلاص

وعجزُ الوصول؟

أم النشوةُ الأبديةُ

فى لحظاتِ نشوءِ الأماكنِ

والليلِ ، والذكريات

وشيءٌ من الفتنةِ اللغويةِ

فى وصفِ ما لانراه

وهل هى رغبتُنا فى التلاقى على البعدِ

رغبتُنا فى اختبارِ الأداءِ

ولمسِ شريطِ السباق

وهل هو إيهامُنا بالبدايةِ ثانيةً

أم هو الرقصُ بين المرايا بقبرٍ مُضاءْ

وهل هو إغواؤُنا بالغناءْ

……………….

لماذا الكتابةُ؟

هل هو ما يتبقى من الكلماتِ القديمةِ

هل هو إرثُ الغَواياتِ

ما يجعلُ اليومَ يولدُ فوق الورقْ؟