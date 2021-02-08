“اعترافات” لـ”  نسرين طرابلسي”

اعترافات

نسرين طرابلسي

في الضبابي من الوقت

كان في داخلي شيء من رامبو

أنا البنت التي كانت روحها أكبر من جسدها

وكان عمرها أكبر من عيد ميلادها

تطير بأجنحةٍ من كلامٍ مرصودةً بلعنة اللغة

ولأجل ذنوبٍ كالشعرِ والخيال الواسع اتُّهمَتْ بالجنون

أنا البنتُ التي هربت من البيت حين كان الهروبُ حكراً على الصبيان

والتي لن تحدّثكم عن تفاصيل تلك الليلة العجيبة

عليكم أن تنتظروا حتى تبلغ الثمانين لتستعيدَ حدّة الذاكرة

أعترف اليوم أنني أنا التي تجرأت وقطعت حبال الأرجوحة لأعاقب نفاق الأولاد المتنمرين

وأنَّ أحداً لم يحب فتاةً تريد أن تكون دوماً سيدة اللعبة

وأنا لم أحب يوما منصة الاحتياط ولا لعبة الكلب الحيران

أنا التي شقت الحذاء الجلدي الجديد البشع، الذي دفعت أمها ثروةً لشرائه،

بشفرة حادة لأنها أرغمتها على ارتدائهل

وأنا ذاتها التي ارتدته مشقوقاً بكامل الكبرياء وبلا ندم انصياعاً للعقاب

أعترف أنني أنا التي وزعت الكبريت وكنت صاحبة الفكرة

نفخت في الحريق

وأضرمت الماء في النار وبكيت

أنا التي في طريقي إلى البيت الآن ولا ينتظرني سوى الانتظار

كنت أول من رأى للأيام ألواناً

حين كان الثلاثاء أحمر

وللأربعاء لون سلحفاة

وللإثنين وهج برتقالة

وكنت لا أرى الصفر نقطة ذهبية

وعند العد سبعة كانت تتفتح بنفسجةٌ حزينةٌ ترافقني حتى اليوم

وكان للخمسة شحوبُ صِفرِ الوجوه

وللستة سوادٌ ملكي

أنا التي حدثت الريح قبل أن تسمعوا صفيرها

وتبادلت مع السحلية نظرات الخوف

ومع الضفدع القبلات

انتعلتُ الحصى وسابقتُ سكة القطار

أتأمل الشمس حتى أرى النقاط المضيئة في العمى

وحلمت قبل المراهقة بحبيب يطير بي ساعات في الحب مثلما يفعل الذباب

أنا التي كانت تهيم على وجهها بين الشوارع وكلما ضاعت تكشّف الطريق

أنا التي دخل سيخ الحديد برجلي لأنقذ وردة يابسة من حديقة منزلٍ مهجور

وأنا التي لحقت راكب الدراجة وطرحته أرضاً لأنه صفع مؤخرتي

ومرّغت وجهه بالإسفلت

وأنا التي قفزتُ على ظهر الرجلِ الخمسيني مثل عنكبوتةٍ

وغرست معاقيص أظافري بعنقه

لأنه تحرش برفيقتي في مدينة الملاهي

أنا المصابةُ اليومَ بسرطان الخوف

أذكر أنني لم أكن أخاف

كنت أعيد الكاسيت ألف مرة لأحفظ حواراً بين قرنفل والوالي

وأنتظر اليوم الذي سأحرر فيه كل معاملات الفقراء المعطلة

أنا البنت التي بكت في الخزانة حين انتحرت داليدا

ومازلت أصفف شعري مثلها

وأحلم بموتة ميلودرامية على المسرح تجعل كل الذين تركوني يندمون

حلمت بنعشٍ مزركش

بنشيدٍ كالسلام الوطني لدولة الفرح

وبفرقةٍ كركلا تشيعني إلى مثواي الأخير،

قبل أن تكتب صباح وصيتها الهزيلة بأربعين عاماً

أنا البنتُ ذات الطاقة العالية

تصعقُ كلَّ من يلمسها بكهرباءِ الجسد

والتي كانت كلُّ جلاءاتِها ممهورةً بملاحظة قاضية:

“ذكية.. ولكنها كثيرة الحركة”

أنا التي دخلت الحظيرة باكراً وأقفلت الباب بالرتاج الثقيل

وهربتُ مثل فرسٍ برية قبل رصاصة الرحمة

أنا ذات البنت التي تؤمن اليومَ أن الحكمة تحتاج إلى بعض الجنون

وأن الجنون حتى يؤتي أكله يحتاج إلى الكثير من الانضباط

أنا التي كانت ترى ما وراء الرؤية

أعترف أنني حين أغمض عيني لا أنام.