اولياء الامور يطالبون بتوفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية وحذف اجزاء من المناهج

قالت داليا الحزاوى مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر ، ان الفترة الحالية تشهد حالة ترقب وقلق داخل كل الاسر المصرية وخصوصا المرحلة الثانوية فور اعلان الوزارة ان يوم ١٤ الحالي سيتم اعلان قرارات هامة بخصوص امتحانات الترم الاول وكذلك استعدادات الترم الثاني وملامحه و نجد ان اولياء الامور لديهم عدة مطالب نتمني من الوزارة النظر إليها ووضعها في عين الاعتبار منها

* ضرورة توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية وخصوصا للثانوية العامة بهدف تدريب الطلاب علي نوعية الاسئلة التي تعتمد علي فلسفة الفهم وليس الحفظ كما صرحت الوزارة ذلك و ان وجود تابلت مع الطلاب يسهل ذلك فيمكن تحميل نماذج بصفة مستمرة حتي تنير لهم الطريق

*حذف المواد التي لا تضاف إلي المجموع من جدول الثانوية العامة كما تم العام الماضي والاكتفاء بحل بوكليت للاسئلة في المنزل كواجب منزلي فهذه المواد لا يوجد لها شرح في قنوات التعليمية كما ان طلاب الثانوية العامة في ظل كورونا والتعليم الذاتي يجب ان نخفف عنهم

* اولياء امور الثانوية العامة ينادوا بضرورة حذف جزء من المنهج لتخفيف عنهم في ظل اعتماد الطالب علي نفسه إلي حد كبير في الدراسة ومع توقف مجموعات التقوية وغلق السناتر كما ان التعليم عن بعد لا يتناسب مع بعض الطلاب لانه ليس تفاعلي

* طبيعة الاسئلة في الامتحان للثانوية العامة ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب و كما ان الاسئلة التي تخاطب المستويات العليا للمعرفة لم يعتاد الطالب عليها نظرا ان سياسة السابقة كانت تعتمد علي الحفظ والتلقين كما ان حتي الان هناك معلمين لم يتناولوا شرح المنهج بالنظام الجديد كما يرجو البعد عن الاسئلة الغريبة التي يختلف علي حلها المعلمين انفسهم بسبب التقارب الكبير جدا بين الاجابات

*اعلان الوزارة كما صرحت سابقا علي ضوابط صارمة وأسلوب محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية علي مطلع عام ٢٠٢١، من خلالها يتم الغاء نسب الاضافية للزيادة علي المصروفات الدراسية وآليات التقسيط.

واذا كانت تلك الاليات صعب تطبيقها باثر راجعي هذا العام فالاعلان عنها هيكون خبر سار لجميع الاسر في انتهاء الصراع الدائم بينها وبين المدارس الخاصة في المصاريف”.