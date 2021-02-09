الجامعة العربية:تنظم الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية.

تعقد ادارة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير 2021 عبر تقنية الإتصال المرئي.

هذا، وسوف يناقش جدول اعمال الاجتماع عدة موضوعات وعلى رأسها عرض تجارب مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل تبعات جائحة كوفيد 19 خلال عام 2020، ، وكذلك عرض المملكة العربية السعودية لنتائج وتوصيات المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية والذي عقد على هامش استضافة المملكة العربية السعودية للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين.

ايضاً سيتم مناقشة اعتماد آلية العمل للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتماد رئيس لكل لجنة.

وأفادت الوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة