التطوير الثقافى فى المجتمع المصرى .. محاضرة بـثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى محاضرة بعنوان “التطوير الثقافي في المجتمع المصرى” أوضح خلالها على حسان ما هي أشكال التطوير الثقافي في المجتمع وطرق التطوير الثقافي ووسائله ودور المجتمع والمؤسسات في عملية التطوير، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان “فضائل الصبر في القرآن والسنة” للدكتور رمضان رمضان متولي تقديم ا.د أحمد عمر هاشم، تحدث فيها على محمود عن أنواع الصبر وأقسامه ومراتبه وحكم الصبر، حيث أنه واجب بإجماع الأمة وتحدث عن منزلة الصبر والصابرين فى القرآن والسنة النبوية، وعن نماذج من صبر الأنبياء في القرآن الكريم وعن صبر أولي العزم من الرسول، كذلك عقدت المكتبة محاضرة بعنوان “إستهداف الشباب بالإستقطاب الفكري” أوضح فيها محمد حنفي، الشباب ومبررات إستهدافهم ومفهوم الإستقطاب بين الفيزياء والفكر والعولمة والهوية المصرية، وأسباب ودوافع الإستقطاب الفكري المختلفة وصور الإستقطاب الفكري “المنظمات الإرهابية، تيارات الإلحاد، الشذوذ بكل صوره”، ودور القوة الناعمة فى المواجهة خاصة وزارة الثقافة ودور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في المواجهة.

نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان “التربية والنهوض بالمجتمع” وأوضح محمد أحمد إبراهيم معني التربية وتعديل سلوك الإنسان والأخلاق والتربية، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان “كيف نرسم بسمة على ذوي الإحتياجات الخاصة” وتحدث محمد أحمد عن ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع ورسم البسمة على وجوه الآخرين والمشاركة المجتمعية، كذلك عقد القصر محاضرة بعنوان “أهمية المحافظة علي المياة” وتحدث محمد إبراهيم عن المياه وأهميتها، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى الذى ألقى قصيدتى “كل كلام، مازلت أحلم”، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان” ش ع ر”، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي عن “إختيار الصديق” تنفيذ نجوي جمعة، وأقام القصر عرض سينما للأطفال لقطات من عملية حفر قناة السويس القديمة والجديدة ومحور تنمية قناة السويس الجديدة تنفيذ أيمن العبد.