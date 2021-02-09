شراكة عالمية جديدة لمعمار المرشدي مع UFC GYM EGYPT في “وان قطامية”

إختارت العلامة التجارية الرياضية العالمية UFC GYM EGYPT مشروع وان قطامية بمعمار المرشدي مقرا لفرعها الرابع لخدمة ضواحي القاهرة بأحياء المعادي والقطامية والقاهرة الجديدة .

يأتي هذا الإتفاق بعد مرور أسبوع واحد من شراكة مماثلة مع”أديداس”البراند الأوسع انتشارا في الأسواق الرياضية،وتنيفذا للخطط التسويقية والبيعية التى اعتمدتها معمار المرشدي خلال الأشهر الماضية، بعقد اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العالمية والمحلية الكبري للحصول على خدمات متنوعة هادفة لتحويل المجمع السكنى والإداري إلى بقعة ضوء حضارية تخدم فكرة المدن الذكية بمفهومها الشامل وقد بدأت هذه الشراكات ب «اتصالات مصر» لتوفير الخدمات الذكية المختلفة ثم “ماجوريل”العالمية لإنشاء اكبر مركز لخدمة العملاء في الشرق الأوسط،واتفاقيات أخرى متنوعة تم دخولها حيز التنفيذ مؤخرا وفُسِّرالإقبال من جانب الشركات العالمية لحجز مواقعها بمشروع “وان قطامية” لتميزه وقربه من محاور القاهرة الكبرى وهو يعد واحدا من أكبر المشاريع التى تنجزها معمار المرشدي بالتعاون مع شركات تصميم عالمية.

يذكر ان الإتفاق يتم توقيعه اليوم الثلاثاء في حضور المهندس حسن صدقي العضو المنتدب وإدارة UFC GYM EGYPT المتلمثة في رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق عامر والمهندس أحمد عامر تأسست في عام 2009 كأول امتداد للعلامة التجارية الرئيسية الرياضية العالمية المتميزة UFC المالكة لأكبر مسابقة عالمية في MMA فجأة امتداد شركة GYM UFC ليقدم مجتمع شامل لعشاق اللياقة لتكن أكثر من مجرد صالة رياضية ، بتوفير جميع فنون التدريب القتالية المختلفة بجانب تدربيات وظيفية بمحتوي جديد ابتكره خبراء UFC GYM الرياضيين مع فصول مصممة لإفادة جميع الأعمار والقدرات الرياصية .

ومن ناحيته قال حسين ابو الفتوح ممثل المالك لقطاعات السكني والإداري والتجاري بمعمار المرشدي أن الشركة باعتبارها احد ابرز الشركات البناءة المساهمة في تعمير مصر تجدد التزامها مع عملائها بتطوير أدواتها وإمكاناتها بما يتوافق مع احدث أساليب العصر الحديث,وتفتح مجالات التعاون المشترك مع الشركات العالمية واعتبر ابو الفتوح أن الشراكة مع UFC GYM تأتي في هذا الإطار, مبشرا بنجاحها واستمراريتها مستقبلا.

وقال ياسين نجا نائب رئيس قطاع المبيعات أن شركة المرشدي تقوم حاليا بتنفيذ أكثر من 30 مشروعا ويتم البيع بنحو 17 منها، وسنعمل من خلال هذا الإتفاق على تعزيز التواصل مع كافة عملاء الشركة الذين يتجاوز عددهم 70 ألف عميل مضيفا أن الشركة ومنذ بدء نشاطها تقدم مفهوما جديدا للمعيشة بتوفير مشاريع تنموية متكاملة تجمع بين المباني الإدارية والتجارية والسكنية موضحا أن ” وان قطامية ” الذي ستقام فيه الصالات يعد أكبر مجمع متعدد الأغراض ويضم 8 مباني إدارية وتجارية و 30 مبنى سكنى بعدد 3670 وحدة سكنية تتميز بواجهات شفافة تسمح لكل مساحاته بالتمتع بالضوء الطبيعي.