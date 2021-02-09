حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ينظم حملة لتجميل وتنظيف ميادين مركز بلبيس

نظمت أمانة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمركز بلبيس _ محافظة الشرقية، حملة لتجميل وتنظيف ميادين مركز بلبيس ، حيث بدأت بتنظيف وتجميل ميدان الطاهرات ، ضمن خطة الحزب فى تجميل المدن والقرى بمركز بلبيس ، تحت رعاية وكيل أول الوزارة المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ، وبمشاركة فعالة من شباب الحزب بالمركز بقيادة دعاء حسن عبد الهادي وشهرتها دينا الطواب أمين الحزب ببلبيس .

وأضافت “دينا الطواب” : إن الحزب سوف يقوم بهذه الفعالية فى جميع قرى ومركز بلبيس ، ويأتى ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ، والهادفة لتلبية رغبات المواطنين فى كافة المجالات .