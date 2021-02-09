المغاوري: يطالب بالتأني قبل تطبيق قانون المرور

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ بتأجيل مشروع قانون المرور، لحين الانتهاء من إنشاء المنظومة الذكية.

وقال المغاوري خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء؛ خلال مناقشة المجلس لقانون المرور؛ إنه رغم التقدم وتحديث الواضح لشبكة الطرق، لكنني أرى التأني بعض الشيئ في تطبيق القانون رغم أهميته، لحين استكمال التحديث الكامل لشبكة الطرق للتقليل من الأخطاء، خاصة وأن النواب طرحوا أمام وزير الاتصالات شكاوى بسبب أن السيستم مُتعطل والشبكة في بعض الهيئات والأماكن التي تعمل وفق النظم الإليكترونية، وحينما يتوقف السيستم والمنظومة الإليكترونية التي تعمل بها يؤدي ذلك لتعطل مصالح المواطنين، فما بالنا بشبكة طرق؟

وأكد المغاوري أن أهمية القانون هو أنه سوف يحد من نزيف الدماء على الطرق ويلزم أًصحاب وقادة المركبات بالالتزام في وجود رقابة الكترونية ونظم تعمل على شبكة الطرق، ونحن نوافق على القانون لكن يجب أن يتوافق مع استكمال الشبكة الكاملة للطرق، بحيث لا يحدث أي توقف أو تعطل يمكن أن يفسد ويفرغ القانون من مضمونه وبذلك يقع العبء على المواطنين، نحن نحتاج لتشريعات وتفعيل القائم منها، خاصة لدينا الكثير من الشكاوى فيما يخص التعلم عن بُعد وظهر أن لدينا أزمة في المعلومات.

وكان مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء، نهائيًا، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.