د. علاء غنيم يكتب عن د. إسماعيل عبدالغفار القيمة والقامة 

*بقلم د. علاء غنيم

حديثي اليوم عن شخصية وطنية تفتخر به مصر من خلال بصماته على أول أكاديمية تجمع ثلاث جامعات فى وقت واحد، حتى صار اسم رئيس الأكاديمية دكتور اسماعيل عبد الغفار مسموعا فى الداخل والخارج..وعن شخصية رائدة وقائدة لمنارة علمية ذات مكانة محلية وإقليمية ودولية، بوصفها بيت خبرة لا مثيل له على المستوى العربي والدولي و المتخصص والذراع الفنية لجامعة الدول العربية، حيث تقوم بإعداد الدراسات والبحوث المكلف بها من القمم العربية العادية، والقمم العربية «الاقتصادية والاجتماعية، والقمم العربية الإفريقية، والقمم العربية الأمريكية الجنوبية، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومجلس وزراء النقل العرب والمجالس الوزارية المتخصصة الأخرى، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية»، فضلا عن تمثيل جامعة الدول العربية فى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

إن تكريم د. إسماعيل عبدالغفار في كافة المحافل العربية والدولية ،وإختياره سفيراً للإنسانية ،كلها مواقع وتكريمات تزداد رونقاً وأناقةً بتلك الشخصية الوطنية التي تقوم بمهمة توعوية وتدريبية وتثقيفية الوطن في حاجة ملحة لها الأن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية والتي تحتاج إلى جيل يتمتلك من الوعي والخبرة ما يؤهله لمواجهة حروب الجيل الرابع وكل المخططات التي تستهدف الوطن في الداخل والخارج ..وهو ما يؤكد عليه د. عبدالغفار دائما بأهمية دور الشباب ،بإعتبارهم ركيزة من ركائز التنمية ،وتلقى إهتماما كبيرا من الدولة .

نحن اليوم أمام نموذج متميز من القيادات يقود وبجدارة أكاديمية تعمل على تجويد المخرجات التعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل،وحصلت على المركز الـ 2475 على مستوى العالم، بعد أن كانت فى المرتبة 5584 عام 2011 طبقا للتصنيف العالمى للجامعات WEBO METRIC والذى يضم أكثر من 27 ألف جامعة على مستوى العالم، فضلا عن قفز 113 مركزا فى 6 أشهر فقط على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا.

نموذج يتميز بالانتماء والوطنية وعشقه لوطنه مصر التي احتضنت الأكاديمية منذ عام 1972، ووفرت لها كل مقومات النجاح، و استمرت فى تطوير نفسها وتميزت وحققت إنجازات على مدى السنوات السابقة وما زالت رائدة فى تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات وإجراء البحوث فى المجالات العلمية التى تتميز بها الأكاديمية وهى: «الهندسة، والنقل، والإدارة، واللوجيستيات وسلاسل الإمداد، والقانون، والسياحة، وعلوم الحاسب، واللغات وعلوم الاتصال»، بالتعاون مع الدول العربية وحكومات وزراء النقل العربية.

وفي مسيرتي الحياتية والعملية إلتقيت بشخصيات متميزة ووطنية ،وتعلمت منها الكثير ،وأثرت في شخصيتي ومنها د. رفعت السعيد المفكر الكبير ،وكذلك د. إسماعيل عبدالغفار ،القيمة والقامة ورجل الدولة ،صاحب النشأة والتربية العسكرية المنضبطة والتي تعرف قيمة النصر والنجاح وتحافظ عليه ،وتمارس دورها نحو تسليح الوطن بالعلم والعمل الجاد ..