– وزارة التموين  … تحرير عدد ٧٦ مخالفة منذ انطلاق فعاليات الاوكازيون الشتوى.  

أكدت الوزارة ان عدد المحلات المشاركة بالاوكازيون خلال الثلاث ايام الماضية بلغت 1523 محلاً تجارياً، وعلي المحال التجارية أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الاوكازيون.

وأوضحت الوزارة أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون تنوعت ما بين 82 محال قطاع اعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 11 محال قطاع تعاوني و 35 قطاع استثماري.

كما أكدت الوزارة أن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الاوكازيون بلغت 76 محضر تنوعت ما بين ( 3 محاضر عدم اعلان، 73 محضر اوكازيون وهمي).

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.