القوى العاملة: انتهاء الدورة التدريبية الأولي على مهنة الكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة بجنوب سيناء

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات التي تم إطلاقها ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” ، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح الوزير أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين ، بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى المروة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، على مهنة تركيبات كهرباء المنازل ، بعد الانتهاء من الإختبار النظري والعملي لـ 10 متدربين من قبل المختصين ومندوبي الوزارة .

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أن التدريب علي مهنة الكهرباء بدأ بـ 10 متدربين ، وجاري التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة .

وقال : إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلي أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم تسليم الفائز بالمركز الأول والثاني شنطة عدة لأعمال الكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.