مصلحة دمغ المصوغات والموازين … استمرار الحملات على الاسواق ومحطات الوقود تنفيذا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.
استمرارا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد، أكد اللواء عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ان المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية، علي محطات الوقود والشركات، حيث اسفرت الحملات عن تحرير عدد 5 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير 5 محاضر لموازين بسكول، وعدد 8 محاضر موازين تجارية افراد، وعدد 14 محضر ميزان ماركت، وعدد 3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.
كما أكد رئيس المصلحة انه تم دمغ 1014420 سبيكة ذهب، وتم دمغ 410054 سبيكة فضة ، وتم دمغ 167880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174489.9 جرام ذهب عيار 18، و 2161 جرام فضة.
هذا وتؤكد المصلحة ان حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.