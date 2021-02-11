وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتفقد مشروعات تأهيل وتبطين الترع خلال جولته بالمنيا لمتابعة معدلات الإنجاز في قرى “حياة كريمة”

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، والسيد/ محمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية؛ عددًا من مشروعات تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا منها مشروع تأهيل ترعة الدسوت بطول 7.9 كم بتكلفة 21 مليون، والذي بلغت نسبة الإنجاز به 45%؛ وذلك خلال جولة الوفد الميدانية بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بيانات المتابعة تكشف عن الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 831 كم، في مختلف محافظات الجمهورية، حتى يناير 2021، بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، لافتةً إلى أن التمويل المتاح للمشروع تعدى حتى الآن 4 مليار جنيه، وجاري دراسة زيادة التمويل في ضوء معدلات التنفيذ.

وخلال الزيارة أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع في محافظة المنيا، يتضمن 104 ترعة بطول 400 كم، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تبطين وتأهيل 100 كم.

واستعرض حلمي، مشروعات تأهيل وتبطين الترع بدائرة هندسة شرق سمالوط التابعة للإدارة العامة لري شرق المنيا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تبطين وتأهيل المجاري المائية المتقاطعة مع محور سمالوط، بطول 28.1 كم، بتكلفة 75.7 مليون جنيه، منها فرع 4 صفصافة بطول 4 كم، الصفصافة البديلة بطول 0.8 كم، الشيخ يوسف بطول 0.9 كم، ترعة السرارية بطول 1.3 كم، ومفيض تخفيف المعصرة بطول 0.75 كم.

وحول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، أوضح السيد/ محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، أنها تساهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه والوفر في استهلاكها وحماية البيئة، وكذا توفير يوميات عمل لسكان القرى أثناء تنفيذ المشروعات، كما ينتج عنها أراضي مكتسبة على جانبي الترع يمكن استغلالها في إنشاء مشروعات للشباب.