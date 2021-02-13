وزير التموين … استمرار استقبال طلبات الاشتراك في الاوكازيون مع تشديد الحملات لمتابعة المحال المشاركة.

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان عدد المحلات المشاركة بالاوكازين بلغ 1889 محلاً تجاريا ، منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع اعمال و36 من القطاع الاستثماري. وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان الباب مفتوح امام جميع المحال التجارية للمشاركة في الاوكازيون من خلال مديريات التموين بالمحافظات، ووجه المصيلحي الاجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بمتابعة ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن. من جانبه اكد المهندس ايمن حسام الدين مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك انه وفقا لتوجيها الدكتور وزير التموين بمتابعة المحال المشاركة بالاوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها عدد من المحاضر التي حررت حتى اليوم الخامس للاوكازيون بلغت 112 محضر تنوعت بين ( 3 محاضر عدم اعلان , 109 محاضر اوكازيون وهمي). وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.