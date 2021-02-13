وزير الطيران المدني يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة بمصرللطيران في دورتها العاشرة

في إطار سياسة وزارة الطيران المدني بإتباع كافة معايير السلامة الدولية وتطبيقها في كافة مجالات صناعة النقل الجوي ، حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني علي رئاسة الإجتماع العاشر للجنة العليا للسلامة بالشركة القابضة لمصرللطيران بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركات التابعة لمصرللطيران وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة بمصرللطيران . وأفتتح وزير الطيران المدني فاعليات الإجتماع بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته بتواجده وسط زملائه بمصرللطيران حيث أشاد معاليه بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة الوطنية مصرللطيران في مختلف مراحل التشغيل، وشدد على ضرورة محاسبه المقصرين في هذا المجال كما طالب بإعلاء ثقافة السلامة ودعمها بين جميع العاملين. ومن جانبه أعرب الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران عن سعادته بمشاركة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع في اجتماع اللجنة العليا للسلامة بمصرللطيران مؤكدا على اهتمام الناقل الوطني بإتباع كافة إجراءات السلامة وفقا لتعليمات المنظمات الدولية ومنها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا وتحالف ستار العالمي . وأستعرض الطيار محمد غربب رئيس قطاع السلامة و الجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران أنشطة السلامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة وكذلك سياسة السلامة المطبقة بالشركات واجراءات الاستعداد لتجديد إعتماد شهادة الأيوزا المقرر لها في شهر مارس القادم وكذلك استعراض تفتيشات الSAFA وغيرها من التفتيشات وكذا الأنظمة التشغيلية ، كما تناول الإجتماع من خلال العرض التقديمي الذي استعرضه السادة مسؤولي السلامة الإجراءات التي تتبعها مصرللطيران للتعامل مع جائحة كورونا ومدي الإلتزام بدليل إجراءات التشغيل الخاص بفيروس كورونا COPM والذي تم إصداره خصيصا في هذا الشأن وكذلك متطلبات بعض الدول للتشغيل إليها وكذلك ماتم إنجازه من إجتماعات تأهيلية لأفراد الركب الطائر واستخدام المستلزمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتخصيص مصرللطيران ليوم للسلامة بعنوان safety day تأكيدا على اهتمامها بهذا المجال. وفي ختام الإجتماع تمت جلسة نقاشية بين جميع الحضور لعرض أبرز التوصيات المطلوبة وبعض الحالات السابقة ونتائجها وتم الإتفاق علي ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لإدارة السلامة بشكل جدي ودوري خاصة وأن مصرللطيران لها باع طويل في اتخاذ كافة إجراءات السلامة وأن عملية التفاعل والتبليغ وكتابة التقارير التطوعية وسياسة الثواب والعقاب إجراءات هامة جدا لإستمرار تميز الشركة في تجديد شهاداتها واجتياز التفتيشات دون أي ملاحظات.