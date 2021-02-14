برلماني يقدم مشروع قانون لغلق المواقع الإباحية

تقدم النائب محمود أبوالخير، بمشروع قانون لغلق المواقع الاباحية، وقال النائب إن لجنة الاقتراحات والشكاوي استدعت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نظرا لأنه الجهاز المعني طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003، بمراقبة محتوى المواقع المختلفة، وهناك مادة قانونية تلزم الجهاز لمتابعة ومراقبة هذه المواقع، التي تقدم الأشياء المخلة للآداب، وسيتم مطالبته بمعرفة آلية تطبيق ذلك.

لافتًا إلى أن بعض الدول ولاسيما في الخليج حظرت أكثر من موقع إباحي، والتطبيقات التي تنشر العنف بين الأطفال الفترة الماضية.

وتابع؛ الفكرة شخصية وهذا حق قانوني بشأن دور الرقابة على الأجهزة الحكومية، وانتشار الأجهزة الإلكترونية المختلفة في يد الأطفال جعلهم عرضة دائما لهذا المحتوى.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى

خلال اجتماعاتها الاقتراح المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية، التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.