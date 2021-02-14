شائعة: تداول رابط جديد على تطبيق “واتس آب” لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً

تداولت بعض جروبات تطبيق “واتس آب” رابطاً جديداً لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أن مبلغ الـ 500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة.