البرلمان يؤجل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على طلب أسامة هيكل وزير الإعلام، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد في بيان الوزير الذي ألقاه أمام المجلس.

وكان هيكل طلب التأجيل لحين تجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة، وأعلن رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسات المقبلة.

وأعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، رفضها بيان وزارة الدولة للإعلام المعروض على المجلس.