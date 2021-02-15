الجريمة والمتغيرات الإجتماعية فى رسالة بجامعة المنصورة

منحت كلية الآداب جامعة المنصورة الباحث ” حسام محمود حسن مطاوع درجة الدكتوراه عن رسالته ” بعنوان “العود إلى الجريمة وعلاقتها ببعض المتغيرات الاجتماعية” دراسة ميدانية على إحدى السجون المصرية وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من الأستاذ الدكتور ثروت علي الديب والاستاذة الدكتورة فتحيه السيد الحوتي أستاذ علم الاجتماع المساعد والأستاذة الدكتورة وفاء سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

وقد نال الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة والتبادل بين الجامعات الأجنبية وقد جرى الاحتفال بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم استاذ علم الاجتماع المتفرغ بالكلية،والأستاذ الدكتور مجدي سويدان أستاذ التخطيط الاجتماعي بمعهد الخدمة الاجتماعية

وقد اجريت الدراسة على سجن المنصورة العمومي على عينة من نزلاء السجن..وهدفت الرسالة الى الكشف عن بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لظاهرة العود الى الجريمة وتوصلت الى العديد من النتائج الهامة ومنها دور الثقافة الجانحة و الوصم والحرمان النسبي ومخالطة المنحرفين في زيادة ظاهرة العود الى الجريمة