حزب التجمع ينعى المناضل الكبير ” البدرى فرغلى”

ينعى حزب التجمع ، برئاسة النائب سيد عبد العال ، المناضل الكبير ” البدرى فرغلى”، عضو الأمانه العامه للحزب ، وأحد مؤسسيه ،ورئيس أتحاد المعاشات المصرى ،عضو مجلس النواب السابق ، والذى وافته المنية صباح اليوم.

وكان البدرى ، علامة بارزة بالبرلمان المصرى ،ومدافعا عن الوطن ، ويحظى بحب كبير من كافة الأفراد والهيئات والأحزاب وكافة المؤسسات، لما قدمه من أعمال لصالح الوطن، وخاض معارك كبيرة مع وزارة التضامن الإجتماعى ودافع عن قضايا اصحاب المعاشات لسنوات عديدة حتى حصل على حقوقهم كاملة .